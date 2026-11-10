永豐金前十月大賺385億元 銀行及證券子公司獲利成長是主因

繼國票金後，永豐金（2890）昨（9）日公告10月自結稅後純益17.5億元，不過受惠於銀行及證券等核心子公司獲利成長，累計前十月稅後純益達385.3億元、年增68%，創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為2.61元，年化股東權益報酬率（ROE）17.1%。

觀察主要子公司表現，永豐銀行前十月稅後純益203.7億元，年增15%，為連續第六年創獲利新高紀錄，其中，淨收益成長主要因利息淨收益及手續費淨收益分別年成長24%與10%所帶動，資產品質維持穩定，銀行逾放比率為0.24%。

京城銀行前十月稅後純益53.4億元，扣除一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元後，以及可辦認無形資產攤銷費用後，對金控獲利貢獻為46.4億元，其中利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益成長顯著。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.14%。

永豐金證券前十月稅後純益達120.1億元，年增124%，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得，其中，手續費淨收益年成長為110%，成為金控獲利成長的重要推力。

不過，若從單月獲利來看，永豐金稅後純益僅17.5億元，月減49%，公司表示，月減的原因主要有三，包括因上個月有大筆承銷手續費淨收益；以及證券及創投子公司受資本市場波動影響，資本利得減少；另外，因各子公司目前進行的現金增資案皆需認列員工認股費用，也導致單月獲利較上月減少。

其中，永豐銀行單月稅後純益為14億元、月減19%，主因是較高的提存費用與手續費淨收益減少，抵銷了較佳的金融交易淨收益；京城銀行則因本月金融交易淨收益減少，以及較高的營業費用，單月稅後純益2.3億元、月減16%，

至於永豐金證券單月稅後純益3.7億元、月減74%，主因是上個月有大筆承銷手續費淨收益，且資本利得大幅減少。