國銀對美曝險攀至5.1兆元 新高

新光人壽慈善基金會成立43年，累積捐贈金額超過50億元，公益版圖從早期急難救助、弱勢關懷，逐步拓展至高齡照護、女性健康、環境永續及國際交流。新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈表示，公益不能只是單向給予金錢，更重要的是運用有限資源，創造長遠的社會影響力。她提出未來三年科學化、五年國際化、十年推動制度改變的發展藍圖，希望讓基金會成為串聯企業、民間與政府的公益平台。

2026-11-10 00:45