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國銀對美曝險攀至5.1兆元 新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀海外曝險暴衝，美國是最大推手。據金管會統計，9月底國銀海外曝險達17兆6,195億元，前九月暴增2兆4,927億元寫史上新高紀錄，更超越前兩年全年增額合計；單美國市場就增加8,803億元，占整體增量逾三分之一。

拆解前九月海外曝險增額，投資淨額增加9,419億元最多、占38%；授信淨額增加7,763億元、同業拆存增加7,745億元，三大項同步擴張。

海外投資增量又以美國最突出。前九月對美投資淨額增加5,219億元，占整體海外投資增額55%，也成為推升對美曝險的最大動力。

在投資帶動下，9月底國銀對美曝險攀升至5兆1,221億元新高，占整體海外比重從去年底28%升至29.1%，進一步逼近三成。

銀行主管指出，美國AI企業積極發債籌資，帶動國銀加碼相關公司債，成為對美投資擴張的重要推力；加上台商赴美設廠，推升建廠、設備及營運資金融資需求，帶動對美授信成長。

不過，銀行圈提醒，隨AI企業籌資及台商赴美投資需求升溫，國銀對美投資、授信持續擴張，也須留意公司債信用風險、利率波動及單一市場曝險過度集中的壓力。

國銀 金管會

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