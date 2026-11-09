國銀海外曝險狂增近2.5兆！九個月超越過去兩年 最大推手是誰？

金價近日反彈至4,000美元整數關卡以上，國銀指出，金價經歷強勢反攻後短線技術結構有所改善；本周市場焦點將轉向美國10月CPI、PPI數據及多位聯準會官員的公開談話。若通膨數據低於預期，金價有機會延續反彈，重新挑戰4,100美元，若進一步突破上周高點4,146美元，則有望上看4,200美元。

2026-11-09 15:32