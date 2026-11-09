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銀行資金好緊！搶存款搶到海外去 為何偏偏是新加坡？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，9月底國銀對新加坡曝險衝8,936億元，躍升海外第五大、擠下大陸。聯合報系資料照
據金管會統計，9月底國銀對新加坡曝險衝8,936億元，躍升海外第五大、擠下大陸。聯合報系資料照

銀行搶錢搶到新加坡，還能靠拆借賺利差。據金管會統計，9月底國銀對新加坡曝險衝8,936億元，躍升海外第五大、擠下大陸。銀行圈揭三大推手：搶低利存款、擴大放款投資，及同業「過水」交易賺利差。

銀行圈指出，第4季面臨年底跨年資金調度及LCR控管壓力，銀行須提前布局資金，預料海外搶存款戰火將持續升溫，新加坡仍是台資銀行搶錢重鎮。

新加坡躍升，改寫國銀海外曝險前五大版圖。去年底前五大依序是美國、澳洲、日本、大陸及香港；今年9月底則由香港升至第四、新加坡擠進第五，大陸退至第六。

從曝險結構來看，新加坡以授信淨額3,250億元最多，同業拆存3,054億元居次，投資淨額2,632億元，三大部位各占約三成。

第一個推力是「搶存款」。銀行圈指出，第3季台灣資金緊俏，銀行為穩住流動性覆蓋比率（LCR），把搶錢戰線延伸至新加坡。

新加坡聚集台商及跨國企業資金，部分企業存款利率又比台灣大戶低，有利銀行取得成本較低的資金。

銀行吸收企業存款後，可將部分資金存放或拆放當地金融同業。依LCR規定，若拆放款在30天內到期，可計入預期現金流入、抵減淨現金流出，降低LCR分母，有助改善流動性指標。

第二個推力是授信與投資擴大。銀行主管也說，新加坡當地企業放款量能增加，也推升9月底曝險餘額。

第三個推力是同業交易賺利差。該主管說，當新加坡市場拆入與拆出利率出現價差時，分行可做「back-to-back」（過水）交易，一邊拆入、一邊拆放，在資金天期等條件配合下鎖定利差收益。

由於拆入屬銀行負債，拆放出去則是資產，會列入對當地金融同業的曝險，也成為新加坡拆存增加的原因之一。

金管會統計，9月底國銀海外總曝險達17兆6,195億元，前五大市場以美國5兆1,221億元居首，其次為澳洲、日本、香港及新加坡。

新加坡 銀行 國銀

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