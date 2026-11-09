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亞洲資產管理中心推動辦公室參展2026高雄國際金融博覽會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞洲資產管理中心推動辦公室參展「2026高雄國際金融博覽會」，金管會副主委莊琇媛（右一）、高雄市長陳其邁（中）蒞臨金融博覽會證交所展區，與《今周刊》董事長謝金河（左二）、《今周刊》發行人梁永煌（右二）、證交所亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華（左一）合影。台灣證券交易所／提供
亞洲資產管理中心推動辦公室參展「2026高雄國際金融博覽會」，金管會副主委莊琇媛（右一）、高雄市長陳其邁（中）蒞臨金融博覽會證交所展區，與《今周刊》董事長謝金河（左二）、《今周刊》發行人梁永煌（右二）、證交所亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華（左一）合影。台灣證券交易所／提供

台灣證券交易所設立的亞洲資產管理中心推動辦公室，積極配合金融監督管理委員會推動亞洲資產管理中心政策，於2026年11月6日至8日參與2026高雄國際金融博覽會。這次展區以亞洲資產管理中心為主軸，並結合證交所壯大資本市場相關推動成果，展示台灣創新板、ETF及璞玉指數等業務發展，亦介紹「證好學」投資人教育平台及「台股儀表板」數位資訊服務。透過多元展示與互動體驗，讓民眾認識台灣金融市場的發展成果與多元投資工具。

亞洲資產管理中心的發展，除強化財富管理服務外，也需要完善的資本市場及多元投資商品作為支撐。這次展區透過創意打卡牆、形象影片及互動問答等方式，呈現與一般民眾相關的亞資中心政策成果與資本市場創新發展。推動辦公室也藉舞台有獎徵答活動與民眾及金融機構交流，持續介紹亞資中心政策及相關發展機會，擴大政策宣導效益。

推動辦公室表示，台灣具備活絡的資本市場、完整的科技產業供應鏈及豐沛的民間資金，為發展亞洲資產管理中心及壯大資本市場奠定良好基礎。隨著政府持續鬆綁法令及提供政策誘因，目前已有越來越多相關金融機構與專業服務機構看見高資產財富管理業務、家族辦公室、金融商品與服務等商機，並投入資源，再加上資本市場優化相關制度，已看到帶動台灣資產管理業務發展的成效。未來在主管機關帶領下，台灣將更有機會吸引國內外資金與專業人才，逐步實現「留財引資」的長期目標。

高雄 辦公室 資本市場

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