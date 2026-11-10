智慧經營／新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈 新思維擘劃公益藍圖

新光人壽慈善基金會成立43年，累積捐贈金額超過50億元，公益版圖從早期急難救助、弱勢關懷，逐步拓展至高齡照護、女性健康、環境永續及國際交流。新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈表示，公益不能只是單向給予金錢，更重要的是運用有限資源，創造長遠的社會影響力。她提出未來三年科學化、五年國際化、十年推動制度改變的發展藍圖，希望讓基金會成為串聯企業、民間與政府的公益平台。

善用資源 追蹤成果

新光人壽慈善基金會由新光集團創辦人吳火獅於1983年成立，今年適逢吳火獅逝世40周年。吳欣盈表示，回顧基金會43年來的發展，除了感念祖父創辦基金會的初衷，也希望感謝一路投入公益的夥伴，並思考未來發展方向。

吳欣盈擁有逾20年金融、企業經營及跨國合作經驗，早年從新光人壽董事長特助開始歷練，曾赴美國洛克斐勒基金會接受策略性慈善培訓，2003年接任基金會執行長。當時基金會董事均為無給職，日常業務由新光人壽同仁兼任，她接手後推動組織改革，包括編列獨立預算、聘用專職人員，並依公益領域配置專業人才，讓基金會朝專業化、制度化經營發展。

吳欣盈指出，金錢能幫助的人終究有限，因此必須思考除了捐款，還能為社會做些什麼。以乳癌防治為例，基金會自2005年起與中華民國乳癌病友協會合作，原有宣導課程長達兩、三小時，她邀請不同背景的民眾試聽、蒐集問卷回饋，再將課程調整為一小時內，並培訓乳癌病友及保險業務員成為種子講師，將乳癌防治觀念推廣至全台368個鄉鎮。

「我很相信用科學跟數據來做決策。」吳欣盈指出，基金會不僅要投入資源，更應追蹤實際成果。未來三年將以科學化為目標，例如透過研究，了解推動超過20年的口述歷史計畫及藝術活動，對長者身心健康的實際幫助。

擴大參與 正向改變

此外，基金會2009年成立「新光樂活志工社」，是台北市第一家向社會局正式立案的企業志工社，目前每年舉辦超過400場公益活動，透過培訓員工、退休同仁及民眾投入服務，擴大公益參與。

未來五年，吳欣盈希望基金會進一步與國際接軌。她以台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」為例，基金會過去支持動物園加入國際保育組織，經過多年努力，促成寶寶前往荷蘭參與繁殖計畫，並於2021年成功繁殖後代。她認為，民間組織也能透過專業合作發揮「二軌外交」功能，讓台灣的成果被國際看見。

近年基金會也結合新光保全、青年農民及學術團隊，將友善農業產生的稻殼製成生物炭，應用於澎湖珊瑚復育磚，串聯農業、循環經濟及海洋保育。吳欣盈表示，未來希望探索「生物多樣性信用」的可能性，透過長期科學監測，將珊瑚復育的生態效益量化、驗證，逐步與國際標準及信用機制接軌，吸引更多企業及國際資源投入。

至於十年目標，吳欣盈希望從制度面推動改變。面對台灣邁入超高齡社會，退休財務、醫療照護及跨世代資源分配等問題，並非單一基金會能夠解決。因此，基金會今年10月舉辦「2026超高齡行動峰會」，邀集專家及公協會共同倡議，希望將第一線累積的經驗帶進公共討論。

退休保障也是吳欣盈長期關注的議題。她指出，台灣勞工退休金自願提繳比率偏低，關鍵之一在於現行制度採取主動選擇加入，而國外部分制度採取自動加入、允許退出的設計。過去她在新光人壽推動近百場退休教育宣導，半年內讓員工自提比率提高約10個百分點；進入立法院後，也提出勞退自動加入、允許退出的修法構想，希望透過制度改革及政策誘因，鼓勵更多勞工及早準備退休生活。

從金融業主管到立法委員，再到公益領域，吳欣盈認為，不同職位只是換個舞台，重要的是運用專業與經驗，為社會帶來正面改變。