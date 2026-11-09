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台銀400英兩黃金金磚亮相高雄 總市值1.1億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
黃金示意圖。圖／AI生成
黃金示意圖。圖／AI生成

台灣銀行以「星際太空」為主題，打造「財富宇宙探索之旅」，參加「2026高雄國際金融博覽會」展出，本次透過互動科技與情境體驗，帶領民眾探索財富管理、信託服務、數位金融、貴金屬及創新金融科技等多元服務，今年展場最大亮點為兩條「400英兩黃金金磚」現貨展示，總市值約1.1億元。

高雄市長陳其邁與金管會副主委莊琇媛於6日到台灣銀行展區參觀，由台灣金控總經理施瑪莉率領同仁導覽介紹台灣銀行金融創新與多元服務成果。今年展場最大亮點為兩條「400英兩黃金金磚」現貨展示，總市值約1.1億元；現場並結合AR擴增實境技術，民眾可透過手機觀賞虛擬貴金屬商品，細覽商品特色並互動合影，體驗黃金資產與數位科技的創新結合。

為響應政府打造亞洲資產管理中心政策，台灣銀行於9月22日正式開辦高資產業務，進一步提升財富管理服務量能。本次展場特別呈現高資產客戶多元金融商品及專屬服務，並結合「台銀e理財」智能理財服務、TISA基金、保險及信託規劃，從一般投資理財到高資產財富管理，滿足客戶不同人生階段與資產規模的金融需求。

此外，台灣銀行集結多項智慧金融服務，透過數位支付與互動式遊戲，協助民眾認識以信託實現財產傳承，並透過虛擬資產轉換，呈現未來金融交易場景；另展示線上結匯及TWQR多元付款等服務，展現智慧、便捷且貼近生活的金融新樣貌；現場亦透過綠行卡互動體驗，結合綠色消費、低碳生活與金融知識，推廣永續生活理念。

台灣銀行表示，未來將持續發揮國家銀行角色與專業優勢，配合亞洲資產管理中心政策，深化高資產客戶、財富管理、信託、貴金屬及數位金融等多元服務，並以創新科技提升金融服務體驗、落實普惠金融。此次透過「財富宇宙探索之旅」，期盼讓金融服務更加貼近民眾需求，陪伴客戶穩健累積與傳承財富，持續為台灣金融創新發展注入新動能。

金磚 黃金 高雄

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