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從鏟子到種子 國泰人壽攜手林保署花蓮分署推動花蓮復育

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽攜手林保署花蓮分署推動「光復復甦」計畫，結合在地原生種採集、無人機播種及國產材應用，支持山林復育與地方發展。國泰人壽／提供
國泰人壽攜手林保署花蓮分署推動「光復復甦」計畫，結合在地原生種採集、無人機播種及國產材應用，支持山林復育與地方發展。國泰人壽／提供

2025年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，當時投入清淤救災的「鏟子超人」，如今持續以實際行動投入災後復甦。國泰人壽透過「步步攻億走」公益計畫，響應農業部林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，攜手林保署花蓮分署推動「光復復甦」計畫，攜手部落採集原生植物種原，運用無人機撒播種子復育山林，以國產材修復光復天主堂並促進地方發展，更邀請當年參與救災的國泰志工化身「光復復甦大使」，將災後即時援助延伸為長期陪伴，持續為地方復甦貢獻力量。

面對馬太鞍溪上游大面積植被流失及邊坡裸露，國泰人壽攜手林保署花蓮分署、洄瀾風生態團隊、馬拉魯蓋林業勞動合作社、國立宜蘭大學及公東高工，以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）推動山林復育。計畫由在地居民採集五節芒、甜根子等原生草種，運用其根系固土及適應在地環境的特性，協助穩定邊坡、促進自然演替，同時透過採種工作創造在地收入機會。預計於2027年春季，運用無人機針對馬太鞍溪上游約40公頃崩塌地、超過130處撒播據點進行播種，結合生態復育、科技應用與地方參與，逐步促進山林自然韌性恢復。

國泰人壽邀請曾參與光復救災的志工擔任「光復復甦大使」，串聯逾百位在地居民及近40名國泰志工，舉辦兩場「光復復甦」工作坊。首場「原生草種與部落文化工作坊」結合馬太鞍部落在地夥伴與原生草種專家，分享草種辨識、採集經驗及保存知識，將部落傳統智慧融入生態復育；第二場「國產材生活木器工作坊」，由打造木工職人搖籃的台東縣公東高工師長與學生共同組隊，帶領花蓮縣光復國中學生，運用國產木材製作生活木器，深化對地方文化及木材循環利用價值的認識。透過志工參與及在地培力，讓山林復育與社區發展相互連結，持續累積地方自主發展的能量。

從災後清淤到山林復育，國泰人壽透過「步步攻億走」，響應林保署公私協力、地方參與及成果共創的理念，串聯企業資源、專業技術與在地力量，推動自然環境復育及地方共好。從守護人的健康延伸至關懷土地，持續以具體行動陪伴花蓮光復邁向長期復甦，為自然與社區累積韌性。

國泰人壽響應農業部林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，「光復復甦」計畫，展開兩場「光復復甦」工作坊，讓山林復育與在地培力、社區發展相互連結。 （圖左至右）馬拉魯蓋合作社理事長黃儀芳、國泰人壽花縣通訊處經理林耕全、林保署花蓮分署秘書余蘭君、萬榮工作站技正王興有、洄瀾風執行長吳昌鴻、國泰人壽經理王彥智。 國泰人壽／提供
國泰人壽響應農業部林業及自然保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，「光復復甦」計畫，展開兩場「光復復甦」工作坊，讓山林復育與在地培力、社區發展相互連結。 （圖左至右）馬拉魯蓋合作社理事長黃儀芳、國泰人壽花縣通訊處經理林耕全、林保署花蓮分署秘書余蘭君、萬榮工作站技正王興有、洄瀾風執行長吳昌鴻、國泰人壽經理王彥智。 國泰人壽／提供

昔日鏟子超人志工化身「光復復甦大使」將災後即時援助延伸為長期陪伴，持續為地方復甦貢獻力量。國泰人壽花縣通訊處經理林耕全（圖中）率隊花蓮當地志工夥伴參與。國泰人壽／提供
昔日鏟子超人志工化身「光復復甦大使」將災後即時援助延伸為長期陪伴，持續為地方復甦貢獻力量。國泰人壽花縣通訊處經理林耕全（圖中）率隊花蓮當地志工夥伴參與。國泰人壽／提供

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