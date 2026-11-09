台股強彈難擋外資匯出 新台幣爆量重貶逾1角收32.882元

國安基金護盤助威，台股今天展開絕地大反攻，不過新台幣匯率依舊疲弱，今天收盤收32.882元，重貶1.14角，出口商與外資激烈交鋒之下，交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額放大至45億美元，為史上第8大量。

台股上週暴跌5510.19點或12.18%，失守4萬點大關，不過美國科技股上週五收紅，加上國安基金宣布進場，大大提振投資人信心。台股今天開高反彈，盤中指數大漲2647點；終場上漲1960.06點，收在41661.7點，創史上第2大收盤漲點。

台股強勢反攻，外資卻未能回心轉意，今天續砍台股900.56億元，已經連續8個交易日賣超，累計提款近8000億元。隨著外資賣股匯出壓力持續籠罩匯市，新台幣匯率跌勢難止，難以跟上台股反彈腳步。

新台幣兌美元今天以32.80元開盤後，外資匯出賣壓迅速湧現，匯價急貶跌破32.9元關卡，出口商則火力全開，積極進場拋匯，力抗外資賣壓，但盤中仍一度下探32.957元，重貶1.89角。

外匯交易員直言，新台幣匯價短線看似守住32元字頭，出口商不再觀望，紛紛把握近期匯價低點進場拋匯，央行也持續坐鎮穩匯；然而，外資匯出浪潮依舊洶湧，遲遲未見回補台股跡象，資金出走壓力未解，新台幣貶勢難以扭轉。

儘管台股今天狂飆1960點，外匯交易員指出，市場存在3大不確定性，新台幣止貶訊號尚未明朗。首先，外資今天持續賣超台股900億元，顯示資金出走壓力尚未解除；其次，美國10月非農就業數據強勁，推升市場對聯準會12月升息的預期，美元指數也在數據公布後應聲走揚。

第三，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出婚外情風波，輝達發布道歉信，事件更衍生間諜疑雲及晶片國安疑慮，導致輝達股價夜盤重挫。相關事件是否衝擊市場信心，進而澆熄台股甫燃起的反彈動能，仍有待觀察。