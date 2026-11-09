合庫銀行攜鈦昇科技推動員工持股信託

合庫銀行積極響應金管會信託業發展策略藍圖推動計畫，已連續四年榮獲金管會「員工福利信託獎」殊榮。近期與鈦昇科技（8027）簽署員工持股信託契約，共同打造企業與員工共享經營成果的信託平台。

鈦昇科技股份有限公司成立於1994年，為國內知名上櫃企業，長期深耕自動化設備及精密製造技術領域，持續投入研發創新，為先進產業提供高效製程設備解決方案。面對全球產業升級及人才競爭趨勢，鈦昇科技將人才視為企業成長的重要驅動力，期望透過員工持股信託制度，建立兼具長期激勵與共同成長理念的員工福利機制，提升員工認同感及向心力，促進員工與企業共享經營成果，攜手邁向永續發展。

員工持股信託結合企業提撥與員工自提機制，透過專業信託管理，協助員工逐步累積公司持股及退休資產，讓員工得以共享企業營運成果，同時培養長期投資與退休規劃觀念。此制度不僅有助於人才留任與招募，更可促進企業永續經營與勞資和諧發展。

合庫銀行長期深耕信託業務，具備豐富服務經驗與專業團隊，可依企業需求提供客製化員工福利信託規劃及專業諮詢服務，協助企業建構完善照顧制度，打造兼顧員工福祉與企業競爭力的優質職場環境，實現企業與員工共榮發展目標。