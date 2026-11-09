台股大漲下新台幣反貶1.14角 外資匯出壓力未消

台股今（9）日在國安基金護盤及金管會限空令激勵下，強勁反彈1960點，但新台幣匯率卻逆勢走貶，盤中一度貶至32.957元，逼近33元整數關卡。

匯銀主管表示，外資仍持續消化先前大舉賣超的匯出需求，美元買盤壓力未退。新台幣終場收在32.882元，貶值1.14角，守住33元關卡。

台股今日盤中一度狂飆2647點，最高衝上42349點，終場漲勢收斂，收在41661點，上漲1960點，漲幅4.94%。台積電上漲100元，收在2235元，聯發科、台達電等大型權值股攻上漲停，帶動市場信心回升。不過，外資今日仍賣超台股900.56億元，顯示資金撤出壓力尚未完全解除。

匯銀人士指出，外資先前連續多日大幅賣超台股，部分資金仍有後續匯出需求，即使股市強勁反彈，也不代表匯市美元需求立即消失。新台幣今日以32.8元開盤，盤中一路震盪走低，午後再度逼近33元關卡，所幸在出口商拋匯及市場調節力量下，尾盤貶幅略為收斂。

值得注意的是，今日台北匯市成交金額達34.6億美元，交易量能再度擴大，反映美元供需交鋒激烈。匯銀主管認為，短線新台幣仍面臨外資匯出壓力，但33元關卡暫時守住，後續須觀察外資賣超是否收斂。