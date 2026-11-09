兆豐證券「育見高年級公益列車」深入偏鄉與社區 推動高齡金融教育

面對超高齡社會的金融需求與挑戰，兆豐證券持續推動「兆豐育見高年級公益列車」，結合金融專業與公益資源，推廣退休理財、金融防詐及財產安全等實用知識。2026年持續攜手台灣公益聯盟及行政院南部聯合服務中心，透過生活化講座、互動體驗等多元形式，擴大高齡金融教育的觸及範圍，讓金融知識更貼近民眾生活，實踐高齡關懷與普惠金融。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，隨著台灣邁入超高齡社會，長者從退休理財、財產安全到防範金融詐騙，都需要更多關注與支持。兆豐證券及兆豐期貨秉持著「安心陪伴」的品牌精神，持續結合公益夥伴與在地資源，主動走入偏鄉及社區，將實用的金融知識帶到長者身邊，透過貼近生活的交流與互動，協助不同地區與族群的長者提升金融識能與防詐能力，守護辛苦累積的退休資產。

在防詐教育方面，兆豐證券連續兩年攜手台灣公益聯盟，並且與兆豐期貨一起深入新北市石碇、雙溪及新店溪洲部落等偏鄉與原住民族社區，活動透過生活化案例解析假投資、假冒檢警、網路購物及AI深偽等常見詐騙手法，並結合植物手作、花藝體驗及青銀共學，讓長者在輕鬆互動中學習辨識詐騙風險，將防詐觀念融入日常生活。

此外，兆豐證券連續三年與行政院南部聯合服務中心合作舉辦金融知識講座，透過退休理財、通貨膨脹、ETF及資產配置等生活化議題，協助民眾建立正確的理財觀念，提升金融識能與風險意識，持續將金融教育推廣至南部地區。

除了社區金融教育，兆豐證券也持續將高齡友善理念落實於日常金融服務。自113年起，全台分公司皆加入「失智友善組織」，並有超過半數員工取得「失智友善天使」資格，提升第一線同仁對失智症及高齡客戶需求的認識；同時提供高齡客戶優先服務、客服專線優先接聽及無障礙設施。今年更推出「樂齡客戶重要權益」語音服務，提供國語、台語及客語三種語言版本，讓長者以熟悉的語言掌握重要投資資訊，提升金融服務的便利性與友善度。

兆豐證券表示，未來將持續深化金融教育、防詐宣導及高齡友善服務，結合公益資源與金融專業，提升金融資訊的可近性與服務便利性，營造更安心、平等且值得信賴的金融環境，落實公平待客與普惠金融理念。