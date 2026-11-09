金價反攻突破4,000美元 國銀：本周觀察這項數據可望挑戰4,200美元

金價近日反彈至4,000美元整數關卡以上，國銀指出，金價經歷強勢反攻後短線技術結構有所改善；本周市場焦點將轉向美國10月CPI、PPI數據及多位聯準會官員的公開談話。若通膨數據低於預期，金價有機會延續反彈，重新挑戰4,100美元，若進一步突破上周高點4,146美元，則有望上看4,200美元。

台銀金市報告回顧，上周油價大跌逾13%，市場通膨預期降溫，帶動金價反彈，加上美國期中選舉結果帶動美元及美債殖利率走弱，激勵金價突破4,000 美元整數關卡，最高來到4,146美元。惟美國就業數據強勁，凸顯勞動市場韌性，推升市場對聯準會12月升息的預期，美元走強使金價承壓回落至4,033美元，後低接買盤進場推升金價收於4,065美元，全周漲幅達4.9%。

台銀報告指出，觀察技術線型及指標，金價經歷強勢反攻後，已重新站回5日及10日均線上方，並重返月線關卡，且短天期均線逐漸向上揚升，顯示短線技術結構有所改善，市場動能逐漸修復。本周市場焦點將轉向美國10月CPI、PPI 數據及多位聯準會官員的公開談話。若通膨數據低於預期，市場可能降低聯準會進一步緊縮的預期，金價有機會延續反彈，重新挑戰4,100美元，若進一步突破上周高點4,146美元，則有望上看4,200美元。

反之，若通膨數據強勁或聯準會官員說法偏鷹，推升美元及升息預期，金價恐回檔測試4,000美元，甚至3,950美元附近尋求支撐。本周可先觀察4,030至4,100美元區間的多空變化，若能站穩月線，則反彈仍有延續機會。