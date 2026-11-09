張建一：新台幣貶過頭 台股大漲匯率跌勢可望告段落

近期市場對AI產業發展疑慮加深，一度重創股匯市，不過台股今天上演絕地大反攻。台經院院長張建一認為，以台灣經濟基本面來看，新台幣匯率「真的貶過頭」，主要是受外資鉅額匯出影響，但隨股市大漲，新台幣匯率可望逐步止貶回升。

台經院今天舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，張建一於媒體聯訪時表示，台灣今年經濟成長率突破12%，理論上經濟表現強勁，可支撐匯價行情，今年新台幣反而大貶，主要反映台股市值高漲，外資賣股匯出的資金也相當龐大。

張建一直言，台灣經濟成長令人驚艷，新台幣匯率卻相對弱勢，「其實真的貶過頭」，只是外資短線進出主要著眼於自身投資策略，造成匯市劇烈波動，這段期間央行進場阻貶，也比較辛苦。

不過上週隨著台股重挫，新台幣匯率一度摜破33元整數大關，出口商進場拋匯的量能也明顯放大。張建一表示，近期央行道德勸說穩定匯市，加上新台幣貶至近期低點，出口商或許認為「貶得差不多了」，因此當日匯價逆勢走揚。

張建一認為，新台幣匯率具有基本面支撐，加上今年出口暢旺，出口商握有大量美元部位，今天台股已經強勢反彈，相信新台幣匯率也會逐漸止貶回升。