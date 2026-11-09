雙11刷卡優惠大戰開打！銀行搶客加碼 刷卡最高享28%回饋

雙11購物節即將登場，銀行搶攻年度網購商機，紛紛祭出信用卡高額回饋，從現金回饋、刷卡金到點數加碼，優惠戰火升溫。國泰世華銀行蝦皮購物聯名卡多重優惠疊加最高享28%蝦幣回饋，第一銀行蝦皮分期最高25%現金回饋，台北富邦銀行momo卡最高回饋12,111元，玉山銀行、台新銀行、中信銀行及聯邦銀行也加入戰局，搶攻消費者換機、3C家電及生活用品採購需求。

國泰世華銀行表示，11月11日持蝦皮購物聯名卡消費並完成登錄，最高享10%回饋，搭配11月消費滿額活動最高18%回饋，合計最高28%蝦幣回饋。CUBE卡則攜手momo、PChome等電商，登錄最高享10%回饋，再搭配「玩數位」權益最高3.3%小樹點回饋，合計最高13.3%。

台北富邦銀行主攻momo卡，卡友於momo購物網刷momo卡，11月13日前單筆消費滿1.5萬元，可獲得1,700元刷卡金；9日至13日全站消費累計滿8萬元，可獲得6,811元刷卡金；10日至11日參加「momo組隊活動」，單筆滿3萬元再享600元刷卡金。若選擇一次付清，享momo卡店內3%基本回饋，每期最高2,000 mo幣；新戶另有最高1,000 mo幣新戶禮，多重優惠合計最多能帶回12,111元，回饋率高達15%。

台新銀行則以Richart卡「數趣刷」方案搶客，涵蓋蝦皮、momo、酷澎、PChome及淘寶等通路，最高享3.3%回饋，免登錄且不限量。另外，加碼優惠只要任換匯一筆至Richart外幣帳戶(不限金額)，加上月底Richart外幣活存餘額達美元500元，刷台新Richart卡選擇「玩旅刷」，即可加碼2.7%，搭配原有3.3%回饋，最高享6%回饋(需領券)。

第一銀行鎖定分期消費，11月11日於momo購物累積分期最高享11%回饋、上限8,888元；蝦皮購物單筆分期滿1萬元，登錄享25%現金回饋，每戶最高2,500元；酷澎購物分期最高享13%回饋、上限6,666元。11月全月於momo、酷澎及蝦皮累積消費滿5,000元，另有10%現金回饋優惠。

玉山銀行則推出蝦皮購物優惠，11月全月消費滿5,000元送300點玉山e point，分期滿額最高3,000點；使用Unicard分期再加碼3.5%，最高可獲5,000元回饋。針對iPhone 18新機，結合領券現折、登錄及Unicard優惠，最高可獲等值11,050元回饋。

中信銀行在11月9日至11日推出蝦皮分期優惠，單筆滿1.5萬元現折1,800元、滿3.5萬元現折5,600元；酷澎單筆消費滿5,000元，登錄送300元刷卡金，單筆分期滿1萬元則送600元。

聯邦銀行攜手momo、蝦皮、PChome、酷澎及淘寶五大電商，滿額登錄最高享11%回饋，momo分期滿額最高回饋7,666元刷卡金。