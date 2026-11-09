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張建一：中油台電撥補未通過 CPI恐破3%迫使央行升息

中央社／ 台北9日電
台灣經濟研究院院長張建一。 聯合報系資料照
台灣經濟研究院院長張建一。 聯合報系資料照

中東戰事遲未落幕，國際油價居高不下。台經院院長張建一今天表示，如果未能通過追加預算撥補中油台電，國內消費者物價指數（CPI）上漲率可能突破3%，屆時央行就必須升息。

台經院今天舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，並公布最新經濟預測。台經院上修今年經濟成長率預測值至12.34%，在今年的超高基期下，明年仍有6.45%的成長率；物價方面，台經院估今年消費者物價指數（CPI）上漲率為2.05%，2027年為1.94%，整體通膨維持溫和。

張建一於媒體聯訪時表示，中東戰事延燒導致國際能源價格高漲，今年以來，中油、台電如同「消波塊」，抑制國際能源價格高漲對國內民生物價的衝擊。

張建一表示，如今撥補中油、台電已經成為政治議題，立法院是否能通過追加預算還是未定數，但若撥補落空，中油、台電要正常營運，不僅油電價格可能雙漲，桶裝瓦斯價格也恐跟進調漲，推升小吃店等餐飲業者的營運成本，進一步墊高外食費用，引發民怨。

張建一指出，今年央行沒有升息，主要是通膨率仍在2%出頭、明年回落至2%以下，尚屬可控，但若照上述情況發展，不只台灣CPI可能破3%，央行也必須升息因應。

張建一認為，如果撥補中油、台電，不至於影響民生物價，若讓中油、台電漲價以彌補虧損，將全面影響2300萬名民眾及100多萬家企業，衝擊遠大於台電中油合計虧損數。

張建一表示，如果真的走上這一步，民眾不只對執政者不滿，也會怪罪立法院，希望行政、立法部門能夠調和。

央行 中油 CPI

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