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台灣金聯攜手第一銀行 首家導入押金全額信託機制

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）9日與第一銀行董事長邱月琴簽訂「押金全額信託」契約，將包租案件承租人押金，全額交由第一銀行信託專戶管理，已成為包租代管產業界首例。台灣金聯／提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）9日與第一銀行董事長邱月琴簽訂「押金全額信託」契約，將包租案件承租人押金，全額交由第一銀行信託專戶管理，已成為包租代管產業界首例。台灣金聯／提供

台灣金聯主動導入「押金全額信託」制度，9日與第一銀行簽訂《押金全額信託》契約，未來台灣金聯全資力興公司包租案件承租人押金，將全額交由公正第三方第一銀行信託處之信託專戶管理，至於依包租合約應交付大房東之押金，力興公司仍會支付給大房東，這套讓「房東拿得到押金，房客看得到押金」的制度，提供房東及承租人雙重保障，為包租代管業首例。

台灣金聯指出，第一銀行本次特別開發專屬包租代管業適用之押金信託產品，雙方希望透過信託機制管理，確保押金專款專用、公開透明，要讓押金保障從業者自主管理提升為制度化監督，以保障承租人權益，實踐安心託付、保障安適生活的目標。

簽約儀式由台灣金聯董事長宮文萍與第一銀行董事長邱月琴代表雙方共同簽訂。宮文萍表示，根據內政部統計，今年第1季全國住宅租賃爭議調解案件高達666件，糾紛主要集中三大類型：押金返還爭議（占41%）、房東無故提前解約（占32%）、房屋修繕責任歸屬（占27%），押金返還已成為亟待有效處理之議題，台灣金聯主動導入「押金全額信託」制度，就是要強化租屋保障，確保承租人權益，建立包租代管產業新典範。

宮文萍表示，押金第三方信託專戶管理，主要是透過約定的資金存入、保管、撥付程序，建立清楚的金流管理制度，確保押金與日常營運資金區隔分流，也就是承租人與台灣金聯全資力興公司簽訂租約時，契約即約定押金直接匯入第三方之第一銀行信託專戶保管，從源頭建立資金分流機制。

租約期間，透過銀行專業管理，獨立營運資金，讓承租人安心其押金被同為公股的第一銀行安全管理，租約屆期始得提領，一經承租人完成點交結算後，即行返還押金，一切公開透明，可減少租約糾紛，流程便捷，對包租案件具有積極正面的助益。

台灣金聯

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