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台股反彈 投資人加碼 ETF 個股成交第一00406A、零股成交第一0050
台股9日開高走高，盤中一度上漲逾2,600點，投資人進場搶反彈，盤中個股成交前五大全數被ETF包辦，包括主動中信台灣收益（00406A）逾88萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾55萬張排名第二、群益臺灣加權正2（00685L）逾51萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾34萬張排名第四，元大台灣50反1（00632R）逾26萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有1,760萬，台積電（2330）有297萬，元大台灣50正有261萬，元大高股息（0056）有244萬，主動統一台股增長有227萬，前五大有四檔ETF。
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