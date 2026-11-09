台股反彈 投資人加碼 ETF 個股成交第一00406A、零股成交第一0050

台灣金聯資產管理公司扮演「居住正義國家隊」又有新創舉，首創包租代管業界先例，第一家主動導入「押金全額信託」制度，9日與第一銀行簽訂《押金全額信託》契約，未來台灣金聯全資力興公司包租案件承租人押金，將全額交由公正第三方第一銀行信託處之信託專戶管理，至於依包租合約應交付大房東之押金，力興公司仍會支付給大房東，這套讓「房東拿得到押金，房客看得到押金」的制度，可創造房東及承租人雙重保障，已成為包租代管產業界首例。

2026-11-09 12:28