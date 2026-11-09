兆豐金參與高雄金融博覽會 「財富超跑賽」打造體驗展區

「2026高雄國際金融博覽會」於11月6日至8日在高雄圓滿落幕，兆豐金控以「兆豐財富超跑賽」為主題打造沉浸式金融體驗展區，吸引大批民眾駐足參與。活動首日，高雄市長陳其邁及金管會副主委莊琇媛特別蒞臨兆豐金控展區巡禮，感受兆豐集團於智慧理財及金融科技服務的創新成果，並與現場團隊互動交流。此次展區以超跑賽道作為主軸，象徵兆豐金控陪伴民眾在財富管理道路上持續前進，以穩健專業掌握每個投資契機，在追求理想與累積財富的旅程中，一路奔馳向前、邁向人生目標。

兆豐金控今年集結兆豐銀行、兆豐投信、兆豐證券及兆豐期貨四大事業體共同參展，透過豐富的互動體驗及金融知識闖關活動，讓參觀民眾在輕鬆有趣的氛圍中深入認識財富管理與投資理財。展覽期間展區人潮絡繹不絕，民眾踴躍參與電子集章闖關活動，穿梭於四大主題展區完成指定體驗，成功集滿電子章兌換限定版「財富滿滿零錢包」，現場互動相當踴躍。

本次展覽期間，兆豐銀行透過機器人理財平台「理財e把兆」體驗專區，讓民眾親身體驗智慧化投資配置及數位理財服務；完成體驗還可獲得沁涼冰沙，成為展區熱門打卡亮點之一；兆豐投信則藉由「ETF神配對」等互動遊戲，介紹ETF核心投資觀念及四大投資主題，協助投資人更加了解資產配置的重要性；兆豐證券則以「美股盤前交易」及「每股GO」服務，吸引許多年輕族群及關注海外投資趨勢的民眾前來體驗與諮詢。

此外，兆豐期貨推出的「兆期Pro」策略交易平台，藉由量化交易概念展示與互動解說，讓參觀民眾認識策略交易應用與金融科技發展趨勢，更對於24小時自動化交易及便利操作方式留下深刻印象。

兆豐金控本次透過高雄國際金融博覽會與民眾近距離互動交流，不僅展現集團完整的金融服務版圖，也藉由寓教於樂的方式推廣正確理財觀念與金融知識，讓更多民眾了解數位金融及智慧投資的發展趨勢。未來兆豐金控將持續結合集團資源與金融科技創新能量，提供更優質、多元且貼近客戶需求的金融服務，陪伴大家在財富道路上穩健前行，創造更美好的金融生活。