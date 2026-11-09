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股匯市兩樣情、新台幣午盤前一度重貶1.69角 暫收32.89元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
新台幣匯價，午盤暫收在32.89元，貶值1.22角，成交金額15.11億美元。 聯合報系資料照
新台幣匯價，午盤暫收在32.89元，貶值1.22角，成交金額15.11億美元。 聯合報系資料照

美股晶片股反彈，加上國安基金啟動護盤、金管會祭出限空措施，台股9日強勢反攻，盤中大漲逾2千點；不過，新台幣兌美元則因消化上周五外資賣超，加上市場押注聯準會12月升息，國際美元走強，新台幣匯價早盤一度貶至32.937元、重貶1.69角，隨後又回到32.8元價位，午盤暫收在32.89元，貶值1.22角，成交金額15.11億美元。

新台幣上周走貶，由於市場對AI投資支出及科技股估值出現疑慮，導致外資連續多日賣超台股並匯出，台幣連貶數日，加上美國期中選舉結果出爐，民主黨勝選，市場擔憂AI產業監管趨嚴引發台股重挫，上周累計外資賣超台股5,244億，在外資強勢匯出之下，儘管有出口商拋匯抑制台幣貶值速度，但上周五盤中仍貶破33整數大關，一度觸及年內低點33.04，直到周五午盤過後，外資及壽險轉向匯入，加上出口商拋匯需求，在央行調節之下台幣跌幅收斂，收在32.768。

匯銀指出，美國非農就業數據意外高於預期、 通膨壓力仍在，強化市場對於聯準會12月升息預期，高利率將有助國際美元走升，另外，市場對AI產業資本支出、融資成本及信用風險、AI 監管政策的疑慮仍未消除，若外資持續賣超台股，將使台幣持續面臨貶值壓力，不過出口商拋匯則將抑制台幣貶值速度。

整體而言，匯銀預估本周台幣走勢依舊偏弱，預期將落在32.6至33.2區間震盪，而今日午後匯價是否進一步止穩，仍要看外資動向以及出口商拋匯的情況而定。

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