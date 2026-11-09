比特幣下探7.4萬美元 後市受二風險考驗

加密貨幣市場面臨機構資金撤出考驗，比特幣（BTC）走勢劇烈震盪。受到現貨ETF連續二日淨流出與大量拋售潮影響，比特幣一度急跌下探74,116美元低點，後市恐仍面臨宏觀經濟、地緣政治等風險考驗。

根據最新數據顯示，現貨比特幣ETF每周贖回金額高達約12.8億美元，機構資金的持續流出加劇了現貨市場的拋售沉重賣壓。盤中更一度出現每小時高達4.94億美元成交量的恐慌性拋售，促使幣價短線下跌至74,116美元。

不過，市場傳出企業有意擴張財務儲備資產的討論，加上鏈上巨額地址於74,000美元關卡展現強烈護盤意願、積極逢低買入，暫時緩解了幣價的下行壓力，帶動盤勢展開小幅反彈。

儘管比特幣短線於7.4萬美元關卡展現支撐韌性，但後市仍面臨多重風險考驗，在技術面來看，空方動能尚未完全消退；宏觀經濟層面來看，美國就業市場表現頑強，加劇利率長期維持高檔的隱憂，另有中東地緣政治情勢，壓抑風險性資產表現，投資人後續宜密切觀察資金面與國際政經情勢變化。