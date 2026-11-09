聯準會12月升息機率逾七成 國銀估美元短期維持強勢

美國勞動市場數據優於預期，加上科技股賣壓帶動避險需求，美元指數持續維持在強勢位，目前市場預期美活聯準會12月升息一碼的機率高達七成以上，短期美元走勢仍維持相對強勢。

國銀分析指出，美國10月非農就業人口增加16.5萬人，超過市場預期的7萬人兩倍以上；失業率由4.2%降至4.1%，平均時薪月增0.4%，也高於市場預期的0.3%，顯示勞動市場仍具韌性。

此外，聯準會的多位官員表示，通膨仍處於偏高水準，並釋出進一步升息訊號。目前市場預估，聯準會12月9日升息一碼的機率高達75%以上。國銀認為，強勁就業數據及短天期債券殖利率走高，短期可望持續支撐美元走勢，後續市場焦點將轉向11月10日公布的美國消費者物價指數（CPI）。若核心通膨維持黏著，將進一步強化市場對聯準會12月升息的預期。