台新Richart卡權益加碼！「玩旅刷」、「大筆刷」回饋升級6%

秋季旅遊與百貨周年慶接力登場！台新Richart自2026年10月起升級外幣優惠，完成指定美元存款任務，刷台新Richart卡選擇「玩旅刷」或「大筆刷」，最高可享6%回饋，讓旅遊、購物消費都能享有加碼回饋。

台新銀行調查發現，消費者除了重視旅遊期間的支付便利性，也很關心手上的外幣與日常消費如何搭配使用。瞄準秋季海外旅遊及秋季消費旺季需求，台新Richart將外幣與信用卡權益串聯，讓客戶從出國前的換匯準備、旅途中消費，到百貨周年慶的大額採買，都能透過同一項美元存款任務靈活運用信用卡回饋。

此次優惠只要任換匯一筆至Richart外幣帳戶(不限金額)，加上月底Richart外幣活存餘額達美元500元，刷台新Richart卡選擇「玩旅刷」，即可加碼2.7%，搭配原有3.3%回饋，最高享6%回饋(需領券)。透過簡單直覺的外幣存滿額任務，除了讓旅客提前準備出國所需美元，也能同步解鎖海外消費回饋，無論是旅途中購物、美食、交通等各式支出，都能輕鬆享有高額回饋，讓每一筆旅費更有感。

除了旅遊需求外，11月百貨周年慶旺季陸續開跑，美妝保養、服飾配件、精品家電等大額消費需求可望升溫。面對此波購物旺季，完成上述外幣任務後，客戶還可依照消費情境彈性切換至台新Richart卡「大筆刷」權益方案；透過簡單設計，讓同一個外幣任務就能靈活運用卡片權益、放大消費回饋。

Richart持續從年輕世代與數位用戶的實際消費情境出發，將旅遊、購物等高頻需求整合進日常金融服務中。從出國前的外幣準備，到旅途中使用「玩旅刷」享海外回饋，再到鎖定周年慶檔期以「大筆刷」放大消費效益，Richart希望以更簡單、更直覺的方式，讓客戶能依照不同生活場景輕鬆管理荷包、聰明獲得回饋。