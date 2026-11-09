富邦產險數據科技「行動智能地圖」將交通事故熱區轉化為視覺化資訊

面對風險管理需求日益提升，富邦產險持續運用數據科技，協助業務人員更精確掌握客戶風險輪廓，提升客戶服務體驗，透過導入「行動智能地圖」系統，將過去難以理解的交通風險數據轉化為視覺化資訊，讓業務人員在保單推介過程中協助客戶掌握日常交通風險，提供更貼近客戶需求的保障建議。此項創新應用更於近期榮獲工商時報數位金融獎「數位創新獎－金質獎」的肯定。

富邦產險表示，「行動智能地圖」突破傳統保險以事故發生後提供理賠服務的框架，結合地理資訊系統（GIS）、政府資料開放平台交通事故資料、Google地圖相關應用程式介面（Google API）及風險分數模型，透過事故熱區辨識及風險量化，將抽象的交通事故風險轉化為直觀易懂的視覺化資訊，協助客戶掌握日常通勤路線及所在生活圈的潛在交通風險，讓保險服務由「事後補償」進一步走向「事前預防」。

此外，「行動智能地圖」也可依據客戶實際交通路線及風險情境，針對機車、汽車、重機等不同用路情境，提出適切的保險資訊建議，協助業務人員以專業經驗搭配數據分析，提供更貼近客戶需求的保障規劃。同時，系統也延伸GIS應用於客戶經營與拜訪流程，進一步提升客戶經營效益與拜訪效率。

以客戶安全為核心，富邦產險長期投入於數位創新與保險科技應用，未來將持續深化數位工具及風險數據應用，推動保險角色從被動賠付走向主動風險守護，打造更貼近客戶生活情境的數位保險服務。