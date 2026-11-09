快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦產險數據科技「行動智能地圖」將交通事故熱區轉化為視覺化資訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對風險管理需求日益提升，富邦產險持續運用數據科技，協助業務人員更精確掌握客戶風險輪廓，提升客戶服務體驗，透過導入「行動智能地圖」系統，將過去難以理解的交通風險數據轉化為視覺化資訊，讓業務人員在保單推介過程中協助客戶掌握日常交通風險，提供更貼近客戶需求的保障建議。此項創新應用更於近期榮獲工商時報數位金融獎「數位創新獎－金質獎」的肯定。

富邦產險表示，「行動智能地圖」突破傳統保險以事故發生後提供理賠服務的框架，結合地理資訊系統（GIS）、政府資料開放平台交通事故資料、Google地圖相關應用程式介面（Google API）及風險分數模型，透過事故熱區辨識及風險量化，將抽象的交通事故風險轉化為直觀易懂的視覺化資訊，協助客戶掌握日常通勤路線及所在生活圈的潛在交通風險，讓保險服務由「事後補償」進一步走向「事前預防」。

此外，「行動智能地圖」也可依據客戶實際交通路線及風險情境，針對機車、汽車、重機等不同用路情境，提出適切的保險資訊建議，協助業務人員以專業經驗搭配數據分析，提供更貼近客戶需求的保障規劃。同時，系統也延伸GIS應用於客戶經營與拜訪流程，進一步提升客戶經營效益與拜訪效率。

以客戶安全為核心，富邦產險長期投入於數位創新與保險科技應用，未來將持續深化數位工具及風險數據應用，推動保險角色從被動賠付走向主動風險守護，打造更貼近客戶生活情境的數位保險服務。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林縣府攜手亞洲大學簽署MOU 數位地圖掌握少子化風險

台新新光金參與高雄國際金融博覽會 聚焦五領域

從財富累積到永續傳承 北富銀打造家族辦公室平台 協助高資產家族實現財富治理

台灣ETF十年成長40倍 彭博分析有三大原因

相關新聞

房客押金有保障了！台灣金聯與第一銀行首創導入「押金全額信託」

台灣金聯資產管理公司扮演「居住正義國家隊」又有新創舉，首創包租代管業界先例，第一家主動導入「押金全額信託」制度，9日與第一銀行簽訂《押金全額信託》契約，未來台灣金聯全資力興公司包租案件承租人押金，將全額交由公正第三方第一銀行信託處之信託專戶管理，至於依包租合約應交付大房東之押金，力興公司仍會支付給大房東，這套讓「房東拿得到押金，房客看得到押金」的制度，可創造房東及承租人雙重保障，已成為包租代管產業界首例。

股匯市兩樣情、新台幣午盤前一度重貶1.69角 暫收32.89元

美股晶片股反彈，加上國安基金啟動護盤、金管會祭出限空措施，台股9日強勢反攻，盤中大漲逾2千點；不過，新台幣兌美元則因消化上周五外資賣超，加上市場押注聯準會12月升息，國際美元走強，新台幣匯價早盤一度貶至32.937元、重貶1.69角，隨後又回到32.8元價位，午盤暫收在32.89元，貶值1.22角，成交金額15.11億美元。

比特幣下探7.4萬美元 後市受二風險考驗

加密貨幣市場面臨機構資金撤出考驗，比特幣（BTC）走勢劇烈震盪。受到現貨ETF連續二日淨流出與大量拋售潮影響，比特幣一度急跌下探74,116美元低點，後市恐仍面臨宏觀經濟、地緣政治等風險考驗。

聯準會12月升息機率逾七成 國銀估美元短期維持強勢

美國勞動市場數據優於預期，加上科技股賣壓帶動避險需求，美元指數持續維持在強勢位，目前市場預期美活聯準會12月升息一碼的機率高達七成以上，短期美元走勢仍維持相對強勢。

台新Richart卡權益加碼！「玩旅刷」、「大筆刷」回饋升級6%

秋季旅遊與百貨周年慶接力登場！台新Richart自2026年10月起升級外幣優惠，完成指定美元存款任務，刷台新Richart卡選擇「玩旅刷」或「大筆刷」，最高可享6%回饋，讓旅遊、購物消費都能享有加碼回饋。

重建包租代管信心 台灣金聯攜手第一銀行導入「押金全額信託」機制

台灣金聯資產管理公司扮演「居住正義國家隊」又有新創舉，首創包租代管業界先例，第一家主動導入「押金全額信託」制度，9日與第一銀行簽訂「押金全額信託」契約，未來台灣金聯全資力興公司包租案件承租人押金，將全額交由公正第三方第一銀行信託處之信託專戶管理，至於依包租合約應交付大房東之押金，力興公司仍會支付給大房東，這套讓「房東拿得到押金，房客看得到押金」的制度，可創造房東及承租人雙重保障，已成為包租代管產業界首例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。