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房客押金有保障了！台灣金聯與第一銀行首創導入「押金全額信託」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）9日與第一銀行董事長邱月琴簽訂「押金全額信託」契約，將包租案件承租人押金，全額交由第一銀行信託專戶管理，已成為包租代管產業界首例。台灣金聯／提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（左一）9日與第一銀行董事長邱月琴簽訂「押金全額信託」契約，將包租案件承租人押金，全額交由第一銀行信託專戶管理，已成為包租代管產業界首例。台灣金聯／提供

台灣金聯資產管理公司扮演「居住正義國家隊」又有新創舉，首創包租代管業界先例，第一家主動導入「押金全額信託」制度，9日與第一銀行簽訂《押金全額信託》契約，未來台灣金聯全資力興公司包租案件承租人押金，將全額交由公正第三方第一銀行信託處之信託專戶管理，至於依包租合約應交付大房東之押金，力興公司仍會支付給大房東，這套讓「房東拿得到押金，房客看得到押金」的制度，可創造房東及承租人雙重保障，已成為包租代管產業界首例。

台灣金聯指出，第一銀行本次特別開發專屬包租代管業適用押金信託產品，雙方希望透過信託機制管理，確保押金專款專用、公開透明，要讓押金保障從業者自主管理提升為制度化監督，以保障承租人權益，實踐安心託付、保障安適生活的目標。

簽約儀式由台灣金聯董事長宮文萍與第一銀行董事長邱月琴代表雙方共同簽訂。宮文萍在致詞時強調，根據內政部統計，115年第1季全國住宅租賃爭議調解案件高達666件，糾紛主要集中三大類型：押金返還爭議（占41%）、房東無故提前解約（占32%）、房屋修繕責任歸屬（占27%），押金返還已成為亟待有效處理之議題，台灣金聯主動導入「押金全額信託」制度，就是要強化租屋保障，確保承租人權益，建立包租代管產業新典範。

宮文萍表示，台灣金聯導入押金第三方信託專戶管理，主要是透過約定的資金存入、保管、撥付程序，建立清楚的金流管理制度，確保押金與日常營運資金區隔分流，也就是承租人與台灣金聯全資力興公司簽訂租約時，契約即約定押金直接匯入第三方之第一銀行信託專戶保管，從源頭建立資金分流機制；租約期間，透過銀行專業管理，獨立營運資金之外，讓承租人安心其押金被同為公股的第一銀行安全管理，租約屆期始得提領，一經承租人完成點交結算後，即行返還押金，一切公開透明，可減少租約糾紛，流程便捷，對包租案件具有積極正面的助益。

宮文萍指出，台灣金聯自去年10月開辦包租代管業務以來，除結合八大公股及三家民營銀行安養信託業務外，也取得國家住都中心雲林縣社會住宅租服業者資格開始展業，並積極籌備內政部第六期社宅服務資格，擴大服務層面，績效正逐漸顯現。有鑑於包租代管產業於台灣推行未久，2018年始有「租賃住宅市場發展及管理條例」專法施行，產業規範尚待逐步完善，故台灣金聯身為公股國家隊有責任建立制度，保障承租人的相關權益，並重新建立民眾對包租代管產業的信心，以吸引更多民眾支持包租案件業務。

面對包租案件承租人日益增多，宮文萍說，依據現行《住宅租賃定型化契約應記載事項》，押金最高不得超過「二個月租金之總額」計算，目前市場上大多是由承租人提供2個月房租為押金，由出租人保管，如果承作的包租案件客戶達到一定數目，押金規模也相當可觀。目前押金是讓業者自主管理，法律雖無規定押金要交付信託，但台灣金聯始終未忘記扮演「居住正義國家隊」角色的任務，因此主動導入第三方金融機構參與管理的「押金全額信託」制度，以符合民眾要求資金隔離及金流透明的要求，希望啟拋磚引玉的示範作用，能做為包租代管產業表率，並共同推動此項有意義的制度，避免損及承租人權益的情事發生，重塑市場的信任與秩序。

台灣金聯 包租代管

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