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股匯不同調 台股強彈新台幣一度貶逾1.6角逼近33元

中央社／ 台北9日電

國安基金宣布進場護盤，加上美國科技股收紅，激勵台股今天展開強勁反彈，一度大漲逾2600點。不過股匯走勢不同調，新台幣匯率重貶逾1.6角，逼近33元整數大關，隨後跌幅收斂，呈現偏弱震盪。

國安基金上週五宣布史上第10次進場護盤，提振市場信心。台股今天開高走高，重新站上4萬點大關，盤中大漲逾2600點，最高觸及42349點。

相較於台股強勢反攻，新台幣匯率貶勢未歇，今天以32.8元開盤後，貶幅迅速擴大，跌破32.9元價位，盤中最低觸及32.937元，但隨後貶幅收斂至1角以內，於32.8元價位震盪。

匯銀人士分析，外資先前連日大舉賣超台股，遞延匯出需求持續形成新台幣貶值壓力；短線外資匯出與出口商拋匯力道拉鋸，仍將左右匯市走勢；儘管台股今天強勢反彈，後續能否延續漲勢，取決於外資是否由賣轉買、減緩資金匯出壓力。

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