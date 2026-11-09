股匯不同調 台股強彈新台幣一度貶逾1.6角逼近33元

2026高雄國際金融博覽會於11月6日至8日在高雄展覽館南館登場，台新新光金控攜手子公司台新銀行、台新投信共同參展，展區的安排聚焦家族辦公室、ETF投資及數位金融等多元服務，積極呼應亞洲資產管理中心所推動的業務重點。除了高資產客戶所需要的財富傳承、家族治理服務外，展區也提供民眾所需的日常投資理財、行動支付與交易安全防護等服務資訊，展出內容多元且滿足不同客群的金融服務需求。

2026-11-09 01:15