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股匯不同調 股市大漲逾2千點 新台幣早盤震盪重貶逾1角

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國安基金上周五宣布啟動第十次護盤，加上金管會祭出限空措施，台股9日早盤強勢反彈，盤中大漲逾2千點；但新台幣匯價則呈現不同調，9日以32.8元開盤、貶值3.2分後呈現走貶趨勢，上午10點左右最低一度貶至32.937元，貶值1.69角，逼近33大關；隨後又回到32.86-32.87附近價位震盪。

匯銀人士對於新台幣走勢看法仍偏向震盪，初步預估可能在32.5至33元區間整理，32.7元附近亦是觀察價位。不過，外資是否持續賣超匯出、美股及AI科技股能否止穩，出口商美元供給是否延續，仍是左右新台幣走勢的關鍵變數。

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