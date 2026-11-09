台企銀參與高雄國際金融博覽會 打造財管體驗館

2026高雄國際金融博覽會於高雄展覽館南館展出並圓滿落幕，深耕企業金融與在地產業的臺灣企銀（2834），今年以「匠心淬鍊，世代傳承」為核心主題，將工藝美學與金融服務完美交織，打造具備沉浸式氛圍的財富管理體驗館，透過豐富的主題互動體驗，並提供精美限量好禮，與民眾一同探索金融服務的多元樣貌。

臺灣企銀展區特別連結在地熟悉的臺灣核心產業，以貼近民眾日常與企業發展角度為出發點，打造四個豐富有趣的主題互動區。在半導體產業主題區，結合高密度晶片意象，展示「福企無限卡」帶來的豐富權益與便利；在精密機械主題區，民眾可透過滑軌裝置進行互動操作，如同產線運作般，透過小額起步與持續投入，為自己打造「長期投資理財」的過程。

鋼鐵產業主題區則巧妙運用金屬熱處理的淬鍊概念，由互動思考人生各階段可能面臨的衝擊與風險，傳遞做好「風險預防」的重要性；航運主題以遠洋領航意象切入，向民眾說明「家族辦公室」的服務內容，引導民眾了解企業接班與家族傳承時需要留意的議題。

臺灣企銀表示，理財工具能協助民眾實踐人生不同階段的目標、醫療照護、家庭財務規劃等，藉由博覽會一連三天展出，讓民眾更了解財富管理的核心價值。

臺灣企銀亦自今年7月開辦高資產業務、9月正式進駐高雄資產管理專區，於高雄分行打造全新「高資產服務專區」，持續串聯境內外金融資源，打造更具國際視野及競爭力的財富管理服務平台，擴大高端財富管理版圖，未來將持續秉持專業與誠信，深化企業金融與財富管理服務，協助客戶建立財務安全網。