台新新光金參與高雄國際金融博覽會 聚焦五領域

2026高雄國際金融博覽會於11月6日至8日在高雄展覽館南館登場，台新新光金控（2887）攜手子公司台新銀行、台新投信共同參展，展區的安排聚焦家族辦公室、ETF投資及數位金融等多元服務，積極呼應亞洲資產管理中心所推動的業務重點。除了高資產客戶所需要的財富傳承、家族治理服務外，展區也提供民眾所需的日常投資理財、行動支付與交易安全防護等服務資訊，展出內容多元且滿足不同客群的金融服務需求。

面對億元級以上高資產客戶日益多元的財富管理需求，台新銀行家族辦公室提供跨領域「一站式服務」模式，結合私人銀行資深財富規劃顧問、投資顧問、保險顧問、律師及會計師，並連結外部專業資源，服務範圍涵蓋投資管理、財富傳承、稅務服務、家族治理與生活管家五大領域，協助客戶因應家族企業架構、稅務規劃、治理與後代教育等需求。

台新投信於現場展出「00416A台新臺灣中小主動式ETF基金」，詳細解說透過專家主動選股，布局台灣六大優勢產業並聚焦AI產業發展趨勢，讓民眾認識主動式ETF及台灣中小型企業的投資機會，展區並規劃社群互動活動，讓民眾在輕鬆體驗中掌握ETF產品特色與市場趨勢。

在數位金融服務方面，台新銀行展出多項結合日常生活的創新應用。「Go健康GoFit」首創健康分級回饋機制，結合步行挑戰、健康文章閱讀及「健康快拍」體驗，鼓勵民眾養成促進健康的好習慣；「台新Pay+」以「一機在手、支付無界」為核心概念，展現跨境支付的便利性，提供更靈活的電子支付體驗。

針對商戶收款需求，「台新手付」支援信用卡感應、境內外電子錢包掃碼收款及交易明細查詢，讓商戶透過APP即可將手機作為行動收款工具；在網路交易安全方面，台新銀行導入OOB交易驗證機制，透過Richart Life APP推播通知結合生物辨識，協助客戶快速完成交易驗證，降低簡訊遭攔截及詐騙風險。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」的企業精神，持續整合旗下子公司所提供的專業化與數位化服務，為民眾提供多元、便捷且安心的服務，積極扮演客戶的智慧好夥伴。