聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金參與高雄國際金融博覽會 展現多元專業服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控參與2026高雄國際金融博覽會，高雄市長陳其邁（後排左四）、金管會副主委莊琇媛（左三）、玉山金控董事長黃男州（左二）、今周刊董事長謝金河（後排左五起）、發行人梁永煌、證交所亞資中心執行長胡則華等合影。玉山金控／提供
玉山金控參與2026高雄國際金融博覽會，高雄市長陳其邁（後排左四）、金管會副主委莊琇媛（左三）、玉山金控董事長黃男州（左二）、今周刊董事長謝金河（後排左五起）、發行人梁永煌、證交所亞資中心執行長胡則華等合影。玉山金控／提供

響應亞洲資產管理中心落地高雄的國家政策，玉山金控（2884）參與首屆「高雄國際金融博覽會」，以「守護託付 豐盛未來 （Invest Today Harvest Tomorrow）」為主題，結合旗下銀行、證券、投信與人壽資源，精心打造「時間的藝術」、「傳承的藝術」與「守護的藝術」三大展區，展現玉山多元且專業的金融服務。

在「時間的藝術」展區，玉山呼應普惠金融、金融平權與退休準備政策，展示臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)專區，鼓勵民眾運用定期定額平均投資成本、享受時間複利的優勢，透過數位申購更享0元手續費與信託管理費加碼優惠。此外，為擴展資產管理布局，同步介紹多元化ETF商品，引導民眾運用數位工具試算並規劃專屬投資組合，穩健累積退休資產。

「傳承的藝術」展區主要聚焦高端財富管理，展現玉山於高雄資產管理專區，整合金控資源，對標國際級私銀實務，提供媲美香港、新加坡等國際金融中心的商品與服務。同時，玉山家族辦公室服務以「主動式顧問諮詢」與「一站式整合服務」，協助高資產顧客接軌國際，完善家族與企業的傳承布局。現場亦展示玉山今年發布之「2026高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，提供顧客兼具前瞻性與實用性的市場洞察。

面對高齡化社會與防詐挑戰，「守護的藝術」展區呈現全台首創的「金融處方箋」服務，結合醫療照護、金融服務與警政防護，透過醫師門診轉介，由玉山銀行進一步提供顧客指定聯絡人、安養信託與防詐專屬方案，守護高齡長者資產安全。現場民眾可透過「樂齡智慧村」與「信託需求評估量表」數位互動，檢視個人財務健康並獲得專屬的安養規劃。

玉山此次亦特別舉辦一系列的精采現場短講，邀請各領域金融專家分享實用的家族傳承、信託知識、資產防詐與退休理財規劃等議題，協助民眾掌握市場趨勢、投資理財規劃方向與防詐知識。玉山將持續陪伴顧客同行，以專業守護每一份託付，打造豐盛未來。

玉山 玉山金控 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄國際金融博覽會 土銀打造全方位理財智慧服務新體驗

從財富累積到永續傳承 北富銀打造家族辦公室平台 協助高資產家族實現財富治理

「2026星展新加坡歡樂城」首度移師高雄 持續深耕南台灣布局

藏逸2026秋季拍賣盛大登場 珍稀珠寶、藝術名作與古董雅藏齊聚，開啟多元投資收藏新視野

相關新聞

玉山金參與高雄國際金融博覽會 展現多元專業服務

響應亞洲資產管理中心落地高雄的國家政策，玉山金控參與首屆「高雄國際金融博覽會」，以「守護託付 豐盛未來 （Invest Today Harvest Tomorrow）」為主題，結合旗下銀行、證券、投信與人壽資源，精心打造「時間的藝術」、「傳承的藝術」與「守護的藝術」三大展區，展現玉山多元且專業的金融服務。

台新新光金參與高雄國際金融博覽會 聚焦五領域

2026高雄國際金融博覽會於11月6日至8日在高雄展覽館南館登場，台新新光金控攜手子公司台新銀行、台新投信共同參展，展區的安排聚焦家族辦公室、ETF投資及數位金融等多元服務，積極呼應亞洲資產管理中心所推動的業務重點。除了高資產客戶所需要的財富傳承、家族治理服務外，展區也提供民眾所需的日常投資理財、行動支付與交易安全防護等服務資訊，展出內容多元且滿足不同客群的金融服務需求。

國泰金揪供應商拚永續

國泰金控持續發揮永續影響力，攜手供應商深化綠色供應鏈轉型，6日舉辦「2026年國泰金控永續供應商大會」，以「永續共好，攜手未來」為主軸，號召102家供應商夥伴參與，交流綠色轉型實務，展現攜手推動永續發展的行動力。為進一步強化供應鏈永續韌性，國泰金控預計於2027年全面優化供應商問卷，深化環境管理、資訊安全及人權等永續風險管理，透過更完善的評鑑與輔導機制，帶動供應商提升永續管理能力，擴大綠色供應鏈影響力。

台企銀參與高雄國際金融博覽會 打造財管體驗館

2026高雄國際金融博覽會於高雄展覽館南館展出並圓滿落幕，深耕企業金融與在地產業的臺灣企銀，今年以「匠心淬鍊，世代傳承」為核心主題，將工藝美學與金融服務完美交織，打造具備沉浸式氛圍的財富管理體驗館，透過豐富的主題互動體驗，並提供精美限量好禮，與民眾一同探索金融服務的多元樣貌。

台壽祖孫三代健走 15年邁出44萬公里綠色足跡

中信金控子公司台灣人壽「祖孫三代健走」11月7日於台北市立動物園跨世代同行，2,000名大小朋友攜手齊步走，台灣人壽董總高階主管一身勁裝參與，中國信託棒球、籃球、電競體育公益大使亦總動員，偕同集團吉祥物們熱血應援。15年來祖孫三代健走累積邁出44公里綠色足跡，相當繞台灣405圈。

台灣人壽結合生態教育 拚永續共好

台北市立動物園人氣王非洲野驢，歸類馬科，原棲息於非洲東北部乾燥草原與石礫沙漠，因棲地流失、氣候變遷、過度獵捕等多重衝擊，全球僅存數百匹，國際自然保育聯盟（IUCN）列為極危（CR）物種。台北市立動物園參與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）非洲野驢域外保育計畫，2015年引進四匹非洲野驢成為動物園成員。台灣人壽祖孫三代健走結合生態教育，讓跨世代體認唯有人獸共好，地球生物多樣性才能生生不息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。