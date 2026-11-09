玉山金參與高雄國際金融博覽會 展現多元專業服務

響應亞洲資產管理中心落地高雄的國家政策，玉山金控（2884）參與首屆「高雄國際金融博覽會」，以「守護託付 豐盛未來 （Invest Today Harvest Tomorrow）」為主題，結合旗下銀行、證券、投信與人壽資源，精心打造「時間的藝術」、「傳承的藝術」與「守護的藝術」三大展區，展現玉山多元且專業的金融服務。

在「時間的藝術」展區，玉山呼應普惠金融、金融平權與退休準備政策，展示臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)專區，鼓勵民眾運用定期定額平均投資成本、享受時間複利的優勢，透過數位申購更享0元手續費與信託管理費加碼優惠。此外，為擴展資產管理布局，同步介紹多元化ETF商品，引導民眾運用數位工具試算並規劃專屬投資組合，穩健累積退休資產。

「傳承的藝術」展區主要聚焦高端財富管理，展現玉山於高雄資產管理專區，整合金控資源，對標國際級私銀實務，提供媲美香港、新加坡等國際金融中心的商品與服務。同時，玉山家族辦公室服務以「主動式顧問諮詢」與「一站式整合服務」，協助高資產顧客接軌國際，完善家族與企業的傳承布局。現場亦展示玉山今年發布之「2026高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，提供顧客兼具前瞻性與實用性的市場洞察。

面對高齡化社會與防詐挑戰，「守護的藝術」展區呈現全台首創的「金融處方箋」服務，結合醫療照護、金融服務與警政防護，透過醫師門診轉介，由玉山銀行進一步提供顧客指定聯絡人、安養信託與防詐專屬方案，守護高齡長者資產安全。現場民眾可透過「樂齡智慧村」與「信託需求評估量表」數位互動，檢視個人財務健康並獲得專屬的安養規劃。

玉山此次亦特別舉辦一系列的精采現場短講，邀請各領域金融專家分享實用的家族傳承、信託知識、資產防詐與退休理財規劃等議題，協助民眾掌握市場趨勢、投資理財規劃方向與防詐知識。玉山將持續陪伴顧客同行，以專業守護每一份託付，打造豐盛未來。