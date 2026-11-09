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金控Q3投資大失血 年底可能轉虧 明年配息有壓

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金控帳上投資第3季大失血。 聯合報系資料照
金控帳上投資第3季大失血。 聯合報系資料照

金控帳上投資第3季大失血。據金管會截至9月底統計，14家金控帳上未實現投資收益驟降到1,941億元，單季蒸發7,468億元、寫史上次大減額，逾七成受海外市場拖累。第4季恐更嚴峻，金融圈示警，台、美股市走跌，美債殖利率仍居高檔，金控年底未實現投資損益一旦由盈轉虧，將進一步侵蝕淨值，衝擊明年配息空間。

今年金控投資績效如坐雲霄飛車。首季受美伊戰事衝擊僅剩66.67億元，第2季靠台股大漲衝上9,409億元、創歷史新高，第3季又回吐近八成。

海外市場是最大失血口。9月底未實現損失擴大到7,779億元、寫16季最慘；單季惡化5,453億元，超越2022年美國暴力升息期間，改寫史上最大減額紀錄。

國內也同步失血。9月底未實現收益縮水到9,720億元、季減2,015億元，寫史上次大減額，但因仍保有近兆元收益，抵銷部分海外虧損。

從前十大海外曝險市場觀察，美國受創最重。9月底帳上損失擴大到4,181億元，單季惡化2,793億元、寫史上最大減額，占海外減額逾半。

其他市場也普遍承壓。中國大陸、英國、法國、澳洲及加拿大均持續虧損，且損失較上季擴大，香港更由盈轉虧。日本、南韓雖仍有帳上收益，但均較上季縮水，僅新加坡逆勢微增。

這波金控集團海外投資受挫，關鍵是美債殖利率飆升、價格暴跌。美國10年期公債殖利率第3季升逾80個基本點至約5.3%；壽險業投資指標穆迪A級公司債殖利率也攀至6.52%，季升79個基本點。

金控主管指出，殖利率與債券價格走勢相反，美債跌價壓低壽險帳列其他綜合損益（OCI）的債券評價；加上美股漲幅收斂，難以彌補債券跌價損失。帳上投資失血，將衝擊金控淨值項下的「其他權益」，進一步壓縮明年配息能力。

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