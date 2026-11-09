台灣人壽結合生態教育 拚永續共好

台北市立動物園人氣王非洲野驢，歸類馬科，原棲息於非洲東北部乾燥草原與石礫沙漠，因棲地流失、氣候變遷、過度獵捕等多重衝擊，全球僅存數百匹，國際自然保育聯盟（IUCN）列為極危（CR）物種。台北市立動物園參與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）非洲野驢域外保育計畫，2015年引進四匹非洲野驢成為動物園成員。台灣人壽祖孫三代健走結合生態教育，讓跨世代體認唯有人獸共好，地球生物多樣性才能生生不息。

翻轉瀕危物種命運，除了專業保育機構投入，更需要企業與全民共同參與。為了拉近國人與生態環境的距離，台灣人壽透過最生活化的健走活動，讓保育成為人人都能參與的行動，選在動物園號召全民「與獸同行」，走進動物的家，在臨場感十足的自然教室，潛移默化人類健康、動物健康與環境永續是生命共同體，唯有「一體健康」（One Health）永續生物多樣性，才能永續下一代的未來。

台灣人壽保育生物多樣性遍及陸海空物種，2024年參與動物園穿山甲認養計畫，支持臺灣原生瀕危物種，今年再認養非洲野驢，生態保育版圖從台灣山林邁向國際草原；亦攜手母公司中信金控與台江國家公園投入棲地治理，企業志工共同守護「海岸林清道夫」兇狠圓軸蟹及瀕危物種黑面琵鷺，不僅參與黑面琵鷺救傷野放，亦為陸蟹清理海岸林棲地廢棄物、夜間巡護與生態監測，讓抱卵母蟹能安全越堤降海釋幼，今年更運用可自然分解的咖啡豆麻布袋，於防波堤鋪設護蟹廊道，為台灣生態環境貢獻力量。

祖孫三代健走不只是家庭健康日，也是全民永續課，台灣人壽認為，保險核心價值是風險預防、為未來預作準備，生態保育同樣也要及早行動，從守護國人健康擴大至守護地球生態，打造「家」在一起的生態環境。