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銀行搶錢搶到新加坡！金控海外曝險排名洗牌 新加坡闖前十大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，9月底新加坡闖金控海外曝險前十大、排名連跳兩級，擠下阿聯。聯合報系資料照
金管會統計，9月底新加坡闖金控海外曝險前十大、排名連跳兩級，擠下阿聯。聯合報系資料照

台資銀行搶錢搶到新加坡金管會統計，9月底新加坡闖金控海外曝險前十大、排名連跳兩級，擠下阿聯。銀行圈指出，關鍵是銀行為顧流動性覆蓋比率（LCR）赴當地搶存款，推升同業拆存暴增166%。

新加坡不只排名竄升，曝險規模也急擴。9月底14家金控對新加坡曝險達6,930億元，單季暴增1,387億元或25%，增幅居前十大市場之冠。

拆解新增曝險量，同業拆存單季大增761億元或1.6倍、占新增額逾五成；投資淨額及放款淨額也分別季增17%及7.4%，三大項同步成長。

銀行圈指出，第三季國內資金緊俏，尤其8、9月銀行面臨LCR控管壓力，搶存款戰線一路延伸至海外。新加坡是台商及跨國企業的資金調度中心，企業存款集中，成為台資銀行搶錢熱區。

但搶存款，為何會推升同業拆存？銀行主管解釋，銀行吸收當地企業存款後，將部分資金拆放給金融同業，並分散到期日，讓多筆拆放款可在30天內收回。

依LCR規定，符合條件的30天內到期拆放款，可計入預期現金流入，抵減未來30天淨現金流出，降低LCR分母，有助改善流動性指標；拆放資金增加，也反映在新加坡拆存曝險上。

從整體海外版圖來看，9月底14家金控國內外曝險合計88.02兆元、季增4.1%，其中海外33.04兆元、國內54.98兆元；曝險涵蓋拆存、放款淨額及投資淨額。

前十大海外市場，美國以11.76兆元穩居第一，其次為大陸、日本、澳洲、法國、英國、南韓、香港、加拿大及新加坡。除新加坡睽違11年來，再度擠入前十大，踢走阿聯外，其餘九大市場排名均與上季相同。

銀行圈指出，第四季面臨年底跨年資金調度及流動性指標壓力，銀行須提前布局資金，預料海外搶存款競爭仍將持續升溫。

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