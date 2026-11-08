元大投信連三年深耕金門高中 領學子迎AI跨域挑戰

元大投信深耕校園金融教育不留餘力，連續三年走進金門，攜手金門高中陳韻戎主任開設自主學習微課程，帶領學生思考如何在AI時代下，掌握跨領域的核心競爭力。此外，元大投信也連續第二年與國立金門大學合作，將金融教育與職涯經驗分享延伸至大學校園，持續陪伴青年學子探索未來發展方向。

隨著AI技術快速發展，產業對人才的需求逐漸從單一專業走向跨域整合，元大投信2026年以「AI時代的未來通關指南：你該培養哪些不被取代的能力？」為核心，帶領金門學子認識AI如何改變金融產業的工作模式，以及科技工具在不同職務中的多元應用。

課程內容除科技應用與產業趨勢外，也提供職涯探索、面試技巧及職場實務經驗、職場溝通方式，協助學生理解表達能力與跨域學習；理財教育方面，則透過生活化情境，理解定期定額、複利重要性，全面協助學生接軌未來升學、求職與及早建立正確的金錢觀與風險意識，為未來人生做好準備。

陳韻戎表示，學生對投資理財議題相當感興趣，尤其面對AI技術快速發展、資訊大量湧現，培養自身辨識金融資訊、建立獨立思考與判斷能力更顯重要，透過與元大投信連續三年的微課程合作，以金融業第一線實務經驗分享，讓學生有機會接觸校內既有課程以外的金融專業知識，有助於拓展視野，進一步認識更多元的學習探索方向，落實自主學習精神。

元大投信表示，長期重視金融知識普及與青年人才培育，透過校園講座及產學交流等多元形式，持續縮短學校教育與金融產業實務之間的距離。期待透過推動金融教育向下扎根，結合金融專業、數位創新與實務經驗，協助年輕世代建立正確理財觀念、提升職涯競爭力，為培育具備跨域思維的未來人才貢獻心力。