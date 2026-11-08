快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

元大投信連三年深耕金門高中 領學子迎AI跨域挑戰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大投信深耕校園金融教育不留餘力，連續三年走進金門，攜手金門高中陳韻戎主任開設自主學習微課程，帶領學生思考如何在AI時代下，掌握跨領域的核心競爭力。此外，元大投信也連續第二年與國立金門大學合作，將金融教育與職涯經驗分享延伸至大學校園，持續陪伴青年學子探索未來發展方向。

隨著AI技術快速發展，產業對人才的需求逐漸從單一專業走向跨域整合，元大投信2026年以「AI時代的未來通關指南：你該培養哪些不被取代的能力？」為核心，帶領金門學子認識AI如何改變金融產業的工作模式，以及科技工具在不同職務中的多元應用。

課程內容除科技應用與產業趨勢外，也提供職涯探索、面試技巧及職場實務經驗、職場溝通方式，協助學生理解表達能力與跨域學習；理財教育方面，則透過生活化情境，理解定期定額、複利重要性，全面協助學生接軌未來升學、求職與及早建立正確的金錢觀與風險意識，為未來人生做好準備。

陳韻戎表示，學生對投資理財議題相當感興趣，尤其面對AI技術快速發展、資訊大量湧現，培養自身辨識金融資訊、建立獨立思考與判斷能力更顯重要，透過與元大投信連續三年的微課程合作，以金融業第一線實務經驗分享，讓學生有機會接觸校內既有課程以外的金融專業知識，有助於拓展視野，進一步認識更多元的學習探索方向，落實自主學習精神。

元大投信表示，長期重視金融知識普及與青年人才培育，透過校園講座及產學交流等多元形式，持續縮短學校教育與金融產業實務之間的距離。期待透過推動金融教育向下扎根，結合金融專業、數位創新與實務經驗，協助年輕世代建立正確理財觀念、提升職涯競爭力，為培育具備跨域思維的未來人才貢獻心力。

元大 元大投信 金門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

正義中學接軌AI 科技教育與升學輔導並進

不用搭飛機回金門也能讀金大 第10期台北碩士在職學分班重開辦

讓孩子勇敢開口說英語！台中多元推動雙語教育　從外師到領航團全面扎根

從離島分部到國立大學！金大走過30年 各界捐資力挺下一個黃金十年

相關新聞

台新銀行深耕體育 吳東亮出席力挺台新戰神開幕戰

TPBL台灣職業籃球大聯盟，新一年度賽季於10月正式點燃戰火，由台新銀行參與贊助的臺北台新戰神，賽季開幕首戰11月7日於主場開打。台新銀行攜手球隊推出「台新銀行 X 臺北出聲」主題週，台新新光金控董事長吳東亮特別到場觀賽支持並邀請日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之及夫人片山優香里擔任開球嘉賓，台新銀行高階經營團隊也親自到場支持賽事，為臺北台新戰神加油。

富邦金控攜手田中馬！號召232位志工投入服務 續以碳權抵換賽事碳排

2026年台灣米倉田中馬拉松8日於彰化縣田中鎮熱鬧登場，跑者穿梭田野與小鎮之間，沿途不僅有在地居民熱情應援，更有充滿田中特色的補給與地方風情。富邦金控今年持續支持田中馬拉松，並號召232位員工投入賽事志工服務，同時延續自去年開始的碳權抵換行動，希望企業參與不只停留在贊助賽事，更透過永續實踐走進地方、與跑者一起跑向永續未來。

匯市最前線／台幣將32.5-33元整理

新台幣上周五（6日）終場以32.768元作收，升值1.08角。周線累計貶值2.9角，周貶幅0.89%。展望下周，匯銀預估，初步可能在32.5至33元區間整理。

壽險四策略 撐起晚年保障

台灣邁入超高齡社會，退休準備成為全民課題。勞動部調查顯示，逾八成在職勞工尚未規劃具體退休年齡；國泰人壽發布的《2025台灣全民財務健康關鍵報告》亦指出，高達82%的未退休民眾低估了老後的實際開支。面對長壽風險與通膨壓力，壽險業者建議，民眾應跳脫單純依賴勞保與勞退的思維，從「養老、醫療、長照與責任」四大面向著手，及早建構足夠的退休後財務保障。

專家教你保／備齊癌症險雙核心 建立屏障

依衛福部最新統計，台灣癌症時鐘連年快轉，平均每3分48秒就有一人罹癌，已逐漸成為須長期抗戰的「慢性病」。隨著精準醫療快速發展，標靶藥物與免疫療法等自費項目，動輒數十萬至上百萬元。許多民眾誤以為有健保或一般醫療實支實付就足夠，卻忽略實支實付多以「住院」為給付前提。面對免住院的高額門診自費藥物，或確診初期的龐大支出，往往力不從心。規劃癌症險買的不只是醫療費用補貼，更是面對病魔時能從容決定的「醫療選擇權」。

保險小百科／離島船舶延誤險 二種類型可選擇

國人透過小三通旅遊逐漸復甦。由於現行個人海外旅行不便險參考條款雖有含班機延誤保險，於離島兩岸船舶延誤則未包含在承保範圍內，引起各方關切，產險公會特報送「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險附加條款」參考條款，4月已奉金管會同意備查在案，供產險公司設計旅行綜合保險商品參考，提供國人透過小三通旅遊行程之更為周延保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。