星展銀行台灣「2026星展新加坡歡樂城」 首度移師高雄

來自新加坡的星展銀行（台灣）於高雄火車站地下一樓廣場舉辦「2026星展新加坡歡樂城」開幕儀式，由高雄市副市長羅達生、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗與星展銀行總經理黃思翰共同揭幕。今年活動首次移師高雄，11月7日至8日一連兩天，透過南洋美食、文化體驗與音樂表演，讓南台灣民眾不必出國，也能感受道地的獅城風情。

黃思翰表示，新加坡雖然幅員不大，卻在短短數十年間發展成為國際金融中心，關鍵在於長期建立的「信任」；而穩健、誠信與勇於創新，不僅是新加坡持續發展的重要基石，也是星展集團一路以來堅持的核心價值。近年隨著亞洲經濟持續成長，以及AI與半導體產業帶動區域合作，台灣與新加坡在科技、貿易及人才等領域的交流日益緊密；2025年，台灣更躍升為新加坡最大貿易夥伴，展現兩地深厚且持續深化的合作關係。星展銀行深耕台灣逾40年，作為來自新加坡、台灣最大的外商銀行，將持續扮演連結台星兩地的重要角色。

黃思翰進一步表示，高雄近年在科技產業、國際投資與金融領域蓬勃發展，星展銀也持續深化南台灣布局，積極響應政府推動的「亞洲資產管理中心」政策，於2025年取得財管2.0業務資格並正式進駐高雄資產管理專區，為高資產客戶提供更多元的財富管理服務；同時也透過贊助指標性演唱會，與高雄民眾建立更緊密的連結。今年首度將「星展新加坡歡樂城」帶到高雄，盼讓更多南台灣民眾近距離體驗新加坡的多元文化，也見證台星兩地深厚的情誼。

本次活動集結叻沙麵、沙嗲、咖椰吐司、海南雞飯等經典南洋美食，並規劃娘惹服飾、印度Henna彩繪與新加坡經典地標打卡等文化體驗；新加坡旅遊局亦於現場推廣新加坡旅遊套組，讓民眾不必出國就能感受獅城風情。兩天活動並安排精彩舞台演出，由人氣歌手閻奕格、邱鋒澤分別於7日、8日登台獻唱，人氣餐廳earnestos主廚亦將現場展演料理秀。民眾只要於現場完成指定互動，即有機會抽中新加坡航空台北—新加坡經濟艙雙人來回機票。

隨著政府推動打造「亞洲資產管理中心」，南台灣的金融需求與國際化程度可望持續提升。星展銀將深化全台布局，以金融專業支持在地發展，並透過跨國文化交流活動，持續扮演串聯台灣與新加坡的重要角色。