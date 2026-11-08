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金控海外曝險33兆飆新高 新加坡再度進前10大曝險國

中央社／ 台北8日電
金管會統計顯示，金控海外曝險規模今年第3季達新台幣33兆373億元，再創歷史新高。聯合報系資料照
金管會統計顯示，金控海外曝險規模今年第3季達新台幣33兆373億元，再創歷史新高。聯合報系資料照

金管會統計顯示，金控海外曝險規模今年第3季達新台幣33兆373億元，再創歷史新高，季增4.95%；觀察前10大曝險國，新加坡睽違逾11年再度擠進第10名，觀察曝險變化，以日本年成長44.89%居冠，新加坡年增41.35%居次，澳洲年增25.01%居第3名。

金管會自2015年第2季起，按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，海外曝險是由同業拆存、放款淨額與投資淨額3項合計。由於海外曝險額會換成新台幣，數據也常受匯率影響。

金控海外曝險今年第3季規模達33兆373億元，年成長16.35%。截至9月底，投資淨額23.69兆元、占比71.7%為最大來源，其次為放款淨額7.1兆元、占比約21.5%，再來為同業拆存約2.2兆元、占比6.7%。單季變化最主要由同業拆存帶動，放款淨額、投資淨額也呈現成長。

觀察前10大曝險國排名，依序為美國、中國、日本、澳洲、法國、英國、韓國、香港、加拿大與新加坡，新加坡是睽違11年來再度擠進前10名，從第2季的第12名前進到第10名。若跟去年同期相比，以日本年增44.89%居冠，新加坡年增41.35%居次，再來澳洲年增25.01%居第3名。

美國第3季曝險規模11.7兆元，年增18.11%，續創新高，並已連續46季穩居金控海外最大曝險國，主要跟美國資本市場成熟，金融業長期投資美國有價證券、公債有關，美國占台灣整體海外曝險比重上升至35.59%，比例也寫下史上新高。

中國續居第2大海外曝險國，第3季曝險跌破2兆元大關、降至1.99兆元，季減0.87%，年增2.48%也低於整體平均值。觀察季變動情形，最主要是放款淨額減少5.7%，同業拆存與投資淨額則小幅增加，中國占台灣整體海外曝險比重下降至6.05%，比例下探新低。

台積電近年赴日設廠，帶動台日經貿往來更為熱絡。日本今年第1季首次擠進金控海外曝險前3大，此次持續穩居第3名，曝險規模達1.85兆元，年增44.89%，與第2名中國曝險差距進一步縮小到1452億。若與去年同期相比，主要是金融業放款淨額年增275%動能強勁，其次是投資淨額成長29.84%，同業拆存反呈衰退。

至於前10名的新面孔新加坡，過去多數期間曝險排名居第12名、第13名上下，這次睽違11年後再度擠進第10名，前次第10名的時間為2015年第2季。新加坡曝險規模6930億元，年增41.35%，主要由同業拆存年成長154%帶動，放款淨額、投資淨額也分別成長4成與2成。

金控 新加坡 金控集團 金管會

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