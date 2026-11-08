台新銀行深耕體育 吳東亮出席力挺台新戰神開幕戰

TPBL台灣職業籃球大聯盟，新一年度賽季於10月正式點燃戰火，由台新銀行參與贊助的臺北台新戰神，賽季開幕首戰11月7日於主場開打。台新銀行攜手球隊推出「台新銀行 X 臺北出聲」主題週，台新新光金控董事長吳東亮特別到場觀賽支持並邀請日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之及夫人片山優香里擔任開球嘉賓，台新銀行高階經營團隊也親自到場支持賽事，為臺北台新戰神加油。

臺北台新戰神成軍首年即挺進冠軍賽，是聯盟人氣指標球隊之一。新賽季除持續整備陣容，也迎來旅外好手、亞運國手林庭謙加盟，為球隊注入新戰力，期待以更精彩的表現回饋球迷；台新銀行今年特別攜手戰神推出「台新銀行 X 臺北出聲」主題活動，結合音樂演出、球場互動及球迷應援，邀請球迷走進球場，以歌聲與熱情為新賽季揭開序幕。

吳東亮表示，非常榮幸邀請到片山和之代表和夫人蒞臨台新戰神的主場擔任開球嘉賓，並特別感謝片山和之代表自2023年11月上任以來，對深化台日雙邊夥伴關係的卓越貢獻。

吳東亮也說明台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信等子公司，秉持「認真．創新．永續」的精神，長期支持各項體育賽事，自2023年起開始贊助臺北台新戰神，與球隊一同提供絕佳的觀賽體驗，不僅結合主題舉辦豐富的攤位活動，並且舉辦企業家庭日，讓球場不只是觀看賽事，也能成為闔家大小周末假日休閒的場域。

本次台新銀行主題週特別將音樂融入籃球賽事，開幕戰球團提供林庭謙「主場首戰紀念卡」作為限量入場好禮，並邀請臺大流行音樂歌唱社到現場演出展現校園青春活力，以及連續兩屆獲得金曲獎最佳新人得主陳嫺靜、someshiit 山姆的政大黑音接力演出，並將與戰神應援團長Rina及Taishin Wonders 菲菲共同演唱，為開幕週獻上限定合唱舞台。此外，環廊攤位也規劃了多項音樂互動，從猜歌接唱到球員推薦歌單，讓戰友一窺戰神們平時的音樂喜好，也能透過歌曲向支持的球員傳遞心意，投稿推薦歌曲，還有機會在比賽中場播放。台新也同時祭出刷台新信用卡購票、至球場購物皆享9折優惠，邀請球迷一起來球場用歌聲為賽事加油！

台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行積極支持多元體育發展，除了職業賽事外，更積極向下扎根、培育基層運動人才。自2018年起投入HBL高中籃球聯賽，2023年進一步支持全國小學籃球錦標賽，並邀請戰神球員與年輕選手交流、分享經驗，鼓勵新世代籃球人才勇敢追夢。此外，台新銀行連續支持南投空手道隊超過20年，也長期贊助女子高球選手，持續發掘具潛力的青年運動員，協助選手累積實力、站上國際舞台。在女性運動方面，台新銀行連年支持全臺唯一大型純女子路跑活動「台新新光女子路跑」，2027年賽事將於11月10日開放報名，邀請全臺女性跑者一同加入，展現自信與活力。

台新銀行多年來持續透過支持職業賽事、贊助基層多元運動項目及選手培育等方式支持臺灣體育發展，屢獲體育推手獎肯定。林淑真強調，未來將持續支持集團資源整合，深化體育支持行動，陪伴更多運動選手追求卓越，為臺灣體育發展注入正向力量。