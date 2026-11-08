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永豐金證券攜手熱門書籍《財富階梯》贈股票禮品卡

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

隨著理財意識抬頭，投資逐漸融入民眾日常生活。永豐金證券首創的「股票禮品卡」應用場景持續擴大，近期更獲出版業巨擘邀請，首度運用於熱門書籍再版及理財觀念推廣。今年暢銷理財書《財富階梯》慶功改版，並邀請永豐金證券合推隨書附贈股票禮品卡創舉，期許讀者在精益財富觀念的同時，也能將知識化為行動，跨出投資第一步。

《財富階梯》長期占據網路書店財經類暢銷榜前10名，書中點出「財富六階梯」概念，描繪不同財富階段所需要的對應行動。而據台灣主計總處國富統計報告，台灣家庭財富中位數已達約894萬元，對照《財富階梯》的分類，已位於第三階段「餐廳自由」，此階段最大的特徵是餐廳消費無須擔憂價格，是不少人夢寐以求的理想生活，此階段的對應行動為「投資開始接手，資產第一次替你工作」，透過長期投資與複利效果，讓財富累積不再完全仰賴勞動收入。

為了解不同世代的財富累積方式，永豐金證券分析旗下「豐存股」今年第3季定期定額數據，並以各年齡層平均每月扣款金額為基礎，並使用目前保守的十年期美國公債收益率5%、投資期間20年的條件下進行複利試算，結果顯示三個不同世代：學生、新鮮人、中壯年族群，皆有機會透過存股，邁向「餐廳自由」。

首先在20歲以下的學生族群，平均每月存股就有約1萬元，若由父母自孩子出生起持續為其存股，試算資產於20歲時將累積至426萬元，不僅有望備妥人生第一桶金，更能在踏入職場前，提前站上《財富階梯》第三階段。

而另一方面，對於沒有家庭資源支持的年輕世代新鮮人而言，紀律投資同樣能累積豐厚資產，這群新鮮人平均每月投入金額達可觀的約1.2萬元，若在21歲開始存股，有機會在40歲前試算累積約520萬元資產，成為自己的「富一代」。

最後，針對進入收入高峰期的40多歲族群，永豐金證券觀察到平均每月存股金額超過2.5萬元，為新鮮人的2倍，因此即使中壯年族群較晚開始起步存股，但隨著收入與可運用資金增加，複利效果更加顯著，可在41~60歲的財富累積期間，試算出高達1,072萬元的退休資產，顯示存股永遠不嫌晚，善用收入優勢，同樣能為退休生活打造穩健的財務基礎。

永豐金證券本次攜手《財富階梯》慶功版，隨書贈送股票禮品卡「200元財富啟動金」，讀者可至「豐存股」平台輕鬆將序號兌換成存股投資金，兌換高達342檔存台股標的，作為財富行動的起點；根據「豐存股」篩選器，連續五年存股年報酬率大於5%之標的高達199檔。

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