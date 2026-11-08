專家教你保／備齊癌症險雙核心 建立屏障

依衛福部最新統計，台灣癌症時鐘連年快轉，平均每3分48秒就有一人罹癌，已逐漸成為須長期抗戰的「慢性病」。隨著精準醫療快速發展，標靶藥物與免疫療法等自費項目，動輒數十萬至上百萬元。許多民眾誤以為有健保或一般醫療實支實付就足夠，卻忽略實支實付多以「住院」為給付前提。面對免住院的高額門診自費藥物，或確診初期的龐大支出，往往力不從心。規劃癌症險買的不只是醫療費用補貼，更是面對病魔時能從容決定的「醫療選擇權」。

要建構完善的防癌屏障，建議採取「一次給付＋療程型」結合「事前預防」的立體防護策略，首先是一次給付奠定初期戰力，確診重度癌症即理賠一筆即時的資金，讓保戶有機會選擇新型自費療程，亦能作為治療期間「收入中斷」的家庭生活補貼，掌握黃金治療期的主導權；其次是療程給付應對長期抗戰，分階段給付癌症門診、放化療與住院費用，提供後續抗癌財務支撐。

三是特定癌症加碼強化防護：針對國人好發的特定重度癌症（如女性乳癌、子宮頸癌，或男性攝護腺癌、大腸癌等）提供額外初次罹患癌症（重度）給付，精準拉高高風險領域的防禦力；四是外溢機制促進健康預防，新世代保單提倡「事前預防」，透過實質誘因帶動自主健康管理。

以「凱基人壽愛有溢靠防癌定期健康保險」為例，凱基人壽鼓勵保戶定期進行癌症篩檢、洗牙或指定疫苗接種、繳交健康檢查報告等指定項目，符合保單條款約定者，即有機會享續年度保險費折減，將被動理賠轉為主動預防。

對於預算有限或年輕族群，建議先從高CP值的定期型一次給付防癌險切入，再隨人生階段堆疊療程型與特定癌症保障。如同凱基人壽打造「全齡健康生態圈」理念，保險是陪伴保戶邁向健康長壽。「一次給付是抵禦病魔的先鋒部隊，療程給付則是長期抗戰的穩定後援；雙管齊下，才能打贏這場抗癌戰役。」完善的癌症保障，能確保突如其來的疾病，不會輕易帶走半生努力累積的幸福與積蓄。（本文由凱基人壽大昇通訊處資深經理鍾嘉恩提供）