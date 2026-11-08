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壽險業者教戰 築起醫療防火牆

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

規劃退休財務時，許多人往往只著眼於日常生活開銷與休閒旅遊預算，卻忽略了老後醫療與長期照護這兩大「隱形資產黑洞」。一旦突發重大疾病或健康惡化，缺乏完善保險防護的家庭，辛苦累積的退休老本恐在短時間內被迅速侵蝕，壽險業者表示，民眾可從健康管理及醫療保障兩方面著手，提早檢視自身保障是否足夠。

國人平均壽命已達80.77歲，但平均不健康餘命卻接近八年。根據衛福部健保署統計，75歲以上長者平均每人每年使用健保醫療費用約10.67萬元，是15至64歲工作年齡人口的四倍之多。若再加上自費新式手術、標靶藥物、自費醫材與專人看護等費用，八年不健康歲月的實質醫療開銷恐高達300萬至500萬元以上。

在健康管理方面，市場逐漸流行透過外溢保單將保戶的健康行為與保費優惠連結。例如，凱基人壽「愛有溢靠防癌定期健康保險」設計外溢機制，保戶完成定期洗牙、健檢、捐血或接種疫苗等指定健康管理行動，可依契約條件享有續期保費折減，最高11%。此外，商品亦提供初次罹癌整筆給付、特定癌症最高1.5倍加碼給付與罹癌豁免保費。

針對高齡階段常見的醫療保障缺口，南山人壽的「實健溢百住院醫療終身保險」則將最高投保年齡放寬至70歲，保障延長至100歲。該保單採創新的「醫療雙帳戶」設計，以74歲為分水嶺，74歲前提供定額給付，74歲起則無縫切換為實支實付保障（以計劃30為例，前後帳戶給付最高各達750萬元），同時強化癌症與加護病房保障，精準填補長者最容易面臨的高額自費缺口。

壽險業者建議，退休規劃除了建構穩定現金流，更應趁年輕或身體健康時，透過實支實付、日額型住院、手術險、防癌與重大傷病險，搭配高齡專屬實支實付，築起扎實的醫療防火牆。

才能確保退休生活不會被沉重的醫療隱形黑洞吞噬。

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