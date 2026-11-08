保險小百科／離島船舶延誤險 二種類型可選擇

國人透過小三通旅遊逐漸復甦。由於現行個人海外旅行不便險參考條款雖有含班機延誤保險，於離島兩岸船舶延誤則未包含在承保範圍內，引起各方關切，產險公會特報送「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險附加條款」參考條款，4月已奉金管會同意備查在案，供產險公司設計旅行綜合保險商品參考，提供國人透過小三通旅遊行程之更為周延保障。

「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險附加條款」分為實支實付型及定額給付型二種：實支實付為填補實際損失，主要承保被保險人於本附加條款有效期間內，以乘客身分預定搭乘航行於離島兩岸通航航線之水上公共交通工具發生延誤，致被保險人實際出發時間較預定出發時間延誤四小時以上者，對於被保險人因延誤所致而於延誤期間需額外支出之膳食、住宿及交通費用。

保險公司依附加條款約定對被保險人負理賠之責，如費用單據中包含他人之費用且無法拆分者，相關費用應依人數比例計算，但本附加條款有效期間內賠付金額之加總以本附加條款所約定保險金額為限。