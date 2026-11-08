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壽險四策略 撐起晚年保障

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣邁入超高齡社會，退休準備成為全民課題。勞動部調查顯示，逾八成在職勞工尚未規劃具體退休年齡；國泰人壽發布的《2025台灣全民財務健康關鍵報告》亦指出，高達82%的未退休民眾低估了老後的實際開支。面對長壽風險與通膨壓力，壽險業者建議，民眾應跳脫單純依賴勞保勞退的思維，從「養老、醫療、長照與責任」四大面向著手，及早建構足夠的退休後財務保障。

為了因應個人退休準備，富邦人壽提出「養老、醫療、長照、責任」四帳戶策略，分別從生活費、抗病開銷、照護資源與家庭責任四大面向同步建構防護網，像是以利變型還本險、養老型分紅保單或年金險確保穩定退休金流；搭配實支實付與重大傷病險轉嫁自費三高醫療風險；提早布局長照險分擔照護開銷；並善用類全委保單與責任險兼顧投資收益、身故保障與家庭責任，依不同階段彈性配置，打造抗通膨且具韌性的退休人生。

針對退休後所需的現金流，壽險市場目前主要透過不同機制的保單工具提供多元解方。壽險業者指出，目前市場上的保單設計各有不同，包括透過生存保險金提供特定期間的現金流、分紅保單依契約約定參與紅利分配，以及投資型保單由保戶依自身風險承受度進行資產配置等，民眾可依退休時間、資金需求及風險屬性選擇。

以國泰人壽推出的「萬年美利」利率變動型美元終身保險為例，保單設計提供保戶選擇於65歲或70歲的保單周年日請領生存保險金，可依保單規定進行後續安排。此類設計主要是讓保戶在退休前後有不同資金運用選項，增加彈性。

而具有分紅功能的保單則是透過參與保險公司的投資成果共享分紅，保單多結合增額與生存金領取功能，適合追求平穩增長且不願承擔市場劇烈波動的族群。

目前市場上深耕分紅保單最深入的富邦人壽已推出逾30檔商品，如專為退休打造的「美富優退」外幣分紅終身保險，結合增額與生存保險金功能，提供55歲、60歲及65歲三種領取時間點，讓保戶可自由配合個人退休時程，打造第二人生的固定現金來源。

對於希望透過市場投資累積退休資產的民眾，壽險業者表示，投資型保單及類全委保單也是市場上的選項，保戶可透過專業機構進行投資管理。不過，投資型保單的投資風險及報酬仍由保戶承擔，實際配置仍須視個人風險承受度及財務狀況而定。

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