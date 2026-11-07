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「2026星展新加坡歡樂城」首度移師高雄 持續深耕南台灣布局

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
高雄市副市長羅達生、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗共同揭幕「2026 星展新加坡歡樂城」，宣告活動首度移師高雄。圖／星展銀行提供
高雄市副市長羅達生、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗共同揭幕「2026 星展新加坡歡樂城」，宣告活動首度移師高雄。圖／星展銀行提供

來自新加坡星展銀行（台灣）7日於高雄火車站地下一樓廣場舉辦「2026星展新加坡歡樂城」開幕儀式，由高雄市副市長羅達生、新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗與星展銀行（台灣）總經理黃思翰共同揭幕。星展銀行（台灣）自2019年首度舉辦「星展新加坡歡樂城」以來，持續將獨特的新加坡多元文化介紹給台灣民眾。今年活動首次移師高雄，11月7日至8日一連兩天，透過南洋美食、文化體驗與音樂表演，讓南台灣民眾不必出國，也能感受道地的獅城風情。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，新加坡雖然幅員不大，卻在短短數十年間發展成為國際金融中心，關鍵在於長期建立的「信任」；而穩健、誠信與勇於創新，不僅是新加坡持續發展的重要基石，也是星展集團一路以來堅持的核心價值。近年隨著亞洲經濟持續成長，以及AI與半導體產業帶動區域合作，台灣與新加坡在科技、貿易及人才等領域的交流日益緊密；2025年，台灣更躍升為新加坡最大貿易夥伴，展現兩地深厚且持續深化的合作關係。星展銀行深耕台灣逾40年，作為來自新加坡、台灣最大的外商銀行，將持續扮演連結台星兩地的重要角色。

黃思翰進一步表示，高雄近年在科技產業、國際投資與金融領域蓬勃發展，星展銀行（台灣）也持續深化南台灣布局，積極響應政府推動的「亞洲資產管理中心」政策，於2025年取得財管2.0業務資格並正式進駐高雄資產管理專區，為高資產客戶提供更多元的財富管理服務；同時也透過贊助指標性演唱會，與高雄民眾建立更緊密的連結。今年首度將「星展新加坡歡樂城」帶到高雄，盼讓更多南台灣民眾近距離體驗新加坡的多元文化，也見證台星兩地深厚的情誼。

新加坡 高雄 星展銀行

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