台灣人壽祖孫三代健走15年 2千人動物園TeamWalk累積無價健康資產

中信金（2891）子公司台灣人壽「祖孫三代健走」7日於臺北市立動物園跨世代同行，2000名大小朋友攜手齊步走，台灣人壽董總高階主管一身勁裝參與，中國信託棒球、籃球、電競體育公益大使亦總動員，偕同集團吉祥物們熱血應援。15年來祖孫三代健走累積邁出44公里綠色足跡，相當繞臺灣405圈。

祖孫三代健走連續四年在臺北市立動物園登場，台北市政府和衛生福利部首長皆以行動相挺。台北市張溫德副市長連三年參與，肯定台灣人壽健走結合健康、生態與永續，鼓勵大家共同參與透過健走累積家庭美好回憶；國健署魏璽倫副署長大讚台灣人壽健康企業實至名歸，強調健走是最不花錢且最有效的運動，高喊「祖孫一起走、健康更長久」。台灣人壽許東敏副董事長表示，健康是國人最重要的資產，祖孫三代健走用「家」在一起力量，線上線下TeamWalk，讓健康促進跨代永續。

健走持續結合生態保育，台灣人壽許東敏副董事長、莊中慶總經理、葉栢宏策略長與臺北市張溫德副市長、國健署魏璽倫副署長、臺北市立動物園朱孝芬園長，手舉中國信託認養保育的非洲野驢、穿山甲、黑面琵鷺及陸蟹圖牌，號召民眾共同守護生物多樣性。中信兄弟棒球隊球星游竣宥、陳冠穎，中信飛牡蠣電競選手楊立楷、邱長恩，臺中台壽霸龍成棒球員廖奕凱、林雨力多位體育公益大使跨界參與，力挺健康生態永續同行。

全方位主持人阿Ken今年二度接下主持棒，幽默串場逗樂全場，台灣人壽「台灣阿龍」、中信兄弟「小翔」、中信特攻「桑德」及中信慈善基金會「小火子」吉祥物總動員，超萌魅力讓健走民眾秒被圈粉。今年健走特別打造台灣人壽「動物行為學院」專場，能近距離觀察動物的行為奧秘，大小朋友熱烈提問宛如生態小學堂；也融入極危動物非洲野驢生態教育，讓民眾健走亦能理解動物保育的重要性。

「祖孫三代健走」每年攜手公益夥伴同行，今年「1919中華基督教救助協會」陪讀班、「新北市智障者家長協會」及「文山老人服務中心」約160位爺奶及弱勢兒少共襄盛舉。84歲的黃淑美奶奶連兩年都來健走，笑稱戶外健走特別不一樣，不僅呼吸新鮮空氣、跟朋友互動心情也變年輕；陪讀班孩子與慢飛天使也難得親近自然、探索動物世界。今年台灣人壽5歲保戶丁小弟弟幸運抱走最大獎「全折疊智慧跑步機」，果真健康好康全都賺到了！

活動現場台灣人壽攤位闖關人潮爆滿，「防詐特攻隊」以防詐大富翁地圖，寓教於樂提升民眾識詐阻詐力；「健康樂活管家2.0」攤位民眾卡位體驗健康檢測、營養保健及家庭照護諮詢服務。中國信託產險及中國信託反毒教育基金會也分別透過互動體驗，推廣車險保障及識毒、防毒觀念。現場還響應環境部「袋袋箱傳」活動，共募集300個二手袋，讓祖孫三代健走成為跨代健康永續、環境永續相傳的家庭團聚日。