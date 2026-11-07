企業借錢變貴停不下來？10月30天期 CP 利率創17年新高

銀行體系資金未見明顯緊縮，企業短期融資成本卻持續攀高。中央銀行最新統計顯示，10月金融業隔夜拆款利率平均僅0.811%，較9月微幅下降0.006個百分點，但30天期商業本票（CP）次級市場平均利率卻升至1.75%，單月大漲0.23個百分點，續創2008年11月以來、近17年新高，凸顯銀行間資金市場與企業短期融資市場呈現兩樣情。

央行統計顯示，10月商業本票次級市場30天期平均利率升至1.75%，不僅創下近17年新高，單月漲幅也相當顯著。相較之下，金融業隔夜拆款利率維持在0.811%，顯示銀行間短期資金調度仍相對平穩，CP利率走高並非單純反映銀行體系資金全面吃緊，而是企業融資需求、票券供給及市場資金配置等因素交互影響。

從票券市場供給來看，10月底商業本票發行餘額達4兆2,717億元，單月增加396億元，月增0.94%；短期票券發行餘額則達4兆5,785億元，單月增加791億元，月增1.76%。隨著企業短期籌資需求增加，商業本票發行量擴大，市場必須吸收更多票券，若投資機構承接意願未同步提高，發行人便須提高利率，吸引資金進場。

此外，今年AI產業投資熱潮持續，企業設備採購、資本支出及營運周轉需求增加，也使短期資金調度需求受到關注。央行維持政策利率不變，貨幣政策仍採以量管理方向，市場資金價格缺乏明顯下行動能。

值得注意的是，10月商業本票次級市場成交量達5兆2,622億元，較9月增加1,581億元，月增3.1%，30天期成交利率最高達1.816%，最低1.701%，顯示市場交易活絡之際，投資人對短期資金報酬率的要求也同步提高。