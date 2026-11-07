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新台幣10月重貶 REER 創近半年新低 傳產迎喘息空間

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

10月新台幣走弱，意外為出口傳統產業帶來一線喘息空間。受到美國升息題材發酵、美元指數走強，以及外資大舉賣超台股、資金匯出等因素影響，新台幣延續9月貶勢，10月單月重貶6.27角，月線連二黑，帶動新台幣名目有效匯率指數（NEER）與實質有效匯率指數（REER）同步下滑。其中，REER降至107.02，創今年5月以來新低，有助改善台灣傳統產業出口報價競爭力，緩解業者面臨的匯率壓力。

根據央行最新統計，10月新台幣兌美元貶值2.29%，在主要國際貨幣中表現相對弱勢，堪稱當月最弱亞幣。相較之下，美元指數10月上漲0.42%，主要貨幣兌美元除歐元貶值1.25%、日圓小貶0.35%外，其餘貨幣均呈現升值，包括英鎊升值1.26%、加幣升值1.62%、澳幣升值1%、瑞士法郎升值1.51%，人民幣也升值0.7%。新台幣不僅弱於其他亞洲貨幣，貶幅也明顯高於歐元等主要貨幣。

觀察有效匯率指數，新台幣NEER 10月降至98.03，創2019年12月以來新低；REER則由9月的107.99降至107.02，結束先前連續回升走勢。新台幣REER今年2月一度降至102.85，隨後逐步回升，9月更攀升至107.99，幾乎逼近108，創近四年高點，當時新台幣相對強勢，對部分傳統出口產業形成報價競爭壓力。

REER是衡量一國貨幣相對於主要貿易夥伴貨幣匯率，並納入各國物價變動因素後的指標，也是觀察出口價格競爭力的重要參考。一般而言，在其他條件不變下，REER指數下滑，代表本國商品相對價格競爭力有機會改善；反之，指數上升，則可能使出口業者面臨較大的價格壓力。

相較於科技業，傳統產業面對國際市場競爭，產品同質性較高，報價往往是爭取訂單的重要關鍵，匯率變動對出口成本及價格競爭力的影響也更為直接。尤其在全球需求復甦不均、國際競爭激烈的環境下，新台幣前期相對強勢，曾讓部分傳產業者面臨報價不利的壓力。

因此，10月REER由近四年高點回落至107.02，對傳統產業而言具有正面意義，有助於改善出口報價條件，爭取海外訂單，也為業者提供一定的緩衝空間。惟匯率變動對出口競爭力的實際影響，仍須視原物料進口成本、海外生產布局、避險操作及國際需求等因素而定。

新台幣 傳產 匯率

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