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新台幣逆勢強彈現止貶曙光？專家：反轉仍有長路

中央社／ 台北7日電
台股重挫之際，新台幣卻因出口商拋匯而強彈，但專家認為目前僅是止貶跡象，外資動向與美元走勢未明前，匯率要真正反轉仍有長路。聯合報系資料照
台股重挫之際，新台幣卻因出口商拋匯而強彈，但專家認為目前僅是止貶跡象，外資動向與美元走勢未明前，匯率要真正反轉仍有長路。聯合報系資料照

台股昨天上演「黑色星期五」，收盤暴跌1873點，失守4萬點，新台幣匯率卻驚奇大反轉，先摜破33元整數大關，午後逆勢強漲逾1角，挺進32.7元價位。外界關注新台幣止貶訊號是否浮現，專家認為，短線仍難擺脫偏弱格局，距離趨勢逆轉「還有很長一段路」。

美國民主黨在期中選舉大勝，市場擔心未來AI產業將面臨更嚴格的監管，引發全球科技股拋售潮。台股連7日收跌，昨天盤中一度狂瀉3737.67點，創史上最大盤中跌點，終場下跌1873.08點，收在39701.64點，寫史上第4大收盤跌點。

相較於台股慘烈下挫，新台幣匯率6日上演絕地大反攻。早盤受台股崩跌拖累，匯價火速摜破33元大關，但上午便已重返32字頭，午後更因出口商蜂擁進場拋匯，急升至32.7元價位，終場收在32.768元，強升1.08角。

新台幣強勢收復部分貶值失土，外資雖然連7日賣超台股，賣超金額已收斂至千億元以內、為911.88億元。股匯市賣壓似有緩和跡象，外界關注新台幣反轉訊號是否浮現。

外匯專家李其展認為，台股留下長長下影線，成交值也擴大至超過新台幣1.2兆元，算是有力反攻，加上外資賣超規模縮減，可視為正面訊號，但對於匯市而言，現階段只能期待「止貶」，要到回升恐怕還有很長一段路要走。

匯銀人士則說，央行5日罕見向出口商喊話不要再等，加上新台幣匯價確實已到出口商眼中的「甜蜜點」，出口商拋匯火力全開，新台幣匯價急拉翻揚，走勢「讓人跌破眼鏡」。

不過匯銀人士提醒，昨天外資賣超規模收斂，於匯市匯出量能也同步縮減，不能排除部分因素可能是台股多檔個股跌停，導致外資「想賣賣不掉」，賣壓未必已經消退。下週仍需觀察外資賣壓是否延續，才能進一步研判新台幣後續走勢。

匯銀人士接著指出，這波股市重挫主要反映美國期中選舉結果加深市場對AI產業前景的疑慮，相關擔憂須時間消化，市場也將密切關注民主黨後續政策動向。換言之，市場信心難以一夕恢復，短線新台幣難擺脫偏弱格局，而貶值壓力多大，取決於外資匯出與出口商拋匯的攻防角力。

至於新台幣何時止貶回升，李其展點出2大觀察指標，一是外資由連續賣超轉為持續買超，為新台幣匯率提供支撐；二是美元指數回落，例如美國通膨降溫、聯準會升息預期減弱等，均有助於減輕新台幣貶值壓力。但從近期市場氛圍來看，上述條件短期內恐難齊備，新台幣要扭轉弱勢格局，仍有一段路要走。

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