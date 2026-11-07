第一銀行雙11購物拚好康 信用卡分期最高現金回饋8,888元

台股昨日猛烈震盪，新台幣也難倖免，匯市上午一開盤之後隨著股匯雙殺，使得新台幣匯價一度貶破卅三大關，但是下午四時收盤時，卻戲劇性地由貶值兩角轉為升值一點○八角，以卅二點七六八元作收。合計台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司的總成交量為卅一點五六億美元。

2026-11-07 01:28