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第一銀行雙11購物拚好康 信用卡分期最高現金回饋8,888元
雙11購物旺季登場，許多消費者趁檔期購買高單價商品，再搭配信用卡回饋省更多，第一銀行看準商機，今年擴大網購優惠陣容，攜手momo購物、酷澎購物等熱門電商推出雙11刷卡優惠，指定期間分期消費最高享25％現金回饋。
瞄準雙11換機與3C家電採買潮，第一銀行加碼網購回饋，11月11日於momo購物累積分期享11％回饋，最高回饋8,888元。
蝦皮購物單筆分期滿1萬元，登錄享25％現金回饋，每戶最高2,500元；酷澎購物分期最高享13％回饋，最高回饋6,666元。
另外，11月全月優惠不間斷，於momo、酷澎及蝦皮累積消費滿5,000元，享10％現金回饋。
第一銀行表示，網購回饋範圍橫跨多元消費平台，PChome購物網、東森購物及Yahoo奇摩購物單筆消費滿1,000元享3％回饋，單筆分期滿10000元再加碼2％回饋，合計最高回饋可達5％。
博客來、ViVa美好購物、Gomaji、friDay購物、生活市集、台灣樂天、誠品線上、Amazon及eBay等指定平台，消費滿1,000元享2％回饋，從3C、家電、日用品、圖書到海外網購，都能依照購物需求享刷卡優惠。
雙11刷卡優惠須依活動規定於指定期間完成登錄，且名額有限。
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