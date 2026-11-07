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保誠人壽推美元分紅保單優惠借款專案 借款利率減碼1.5%
面對全球金融市場波動，以及客戶對資產配置與財務彈性需求持續提升的趨勢，保誠人壽推出「美輕優利」美元分紅保單優惠借款專案，針對指定美元分紅保單提供借款利率減碼1.5%優惠。
保誠人壽表示，近年來高資產及中高資產客群更加重視資產運用彈性。當面臨短期資金需求時，透過保單借款機制，客戶可善用既有保單價值取得資金，並兼顧長期財務規劃。
此次「美輕優利」專案適用指定美元分紅保單，符合條件的客戶於活動期間申辦借款，可於優惠期間（自保單借款撥款日算起一年內）享原借款利率減碼1.5%優惠。例如原借款利率為5.25%，優惠後可降至3.75%。
專案不設最低借款金額門檻，客戶無須另填專案申請書，依現行保單借款流程辦理即可適用優惠利率，讓資金調度更便利、更有效率。保誠人壽期望透過簡便服務設計，把簡單申辦留給客戶，把複雜流程交給保誠專業團隊處理，協助客戶更輕鬆運用保單價值。
透過保單借款，客戶可在無須解除保險契約的情況下同時取得所需資金，不必因短期資金需求而提前終止長期規劃。例如43歲的賴先生，因子女即將出國留學，短期內需準備第一年學費及生活費約新台幣200萬元。若選擇解約保單，可能影響既有保障與長期財務安排；透過「美輕優利」美元分紅保單優惠借款專案，他可運用既有保單價值取得所需資金，並於活動期間享有借款利率減碼1.5%優惠，在兼顧教育支出與家庭保障的同時，保留原有財務規劃彈性。
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