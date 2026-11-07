台幣震盪劇烈 尾盤強升翻紅守住33

台股昨日猛烈震盪，新台幣也難倖免，匯市上午一開盤之後隨著股匯雙殺，使得新台幣匯價一度貶破卅三大關，但是下午四時收盤時，卻戲劇性地由貶值兩角轉為升值一點○八角，以卅二點七六八元作收。合計台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司的總成交量為卅一點五六億美元。

匯銀人士分析，除出口商拋匯相當積極外，台股收盤跌幅收斂也有關係。而在中央銀行出面協調出口商機積極拋匯下，匯價在中午已回到卅三元關卡內，但尾盤不但沒貶值，還大幅升值超過一角，震盪超過三角，是非常戲劇性的轉變。

匯銀人士表示，昨日包括人民幣、新台幣還有日圓終場都升值，除了央行順應昨日亞幣小幅走升的趨勢之外，出重手進場及通知出口商積極拋匯也是重要原因。因為新台幣從十月十三日貶破卅二關卡之後，到再貶破卅三元，中間花了不到一個月的時間，已經挑戰央行的底線，央行趁勢直接把匯價拉回卅二點八之內，希望能跟卅三元關卡保持「安全距離」。

值得注意的是，儘管外資昨日仍大舉賣超台股九一一點八八億元，資金撤出壓力並未解除，但匯銀觀察，外資下午盤美元匯出金額並不大，不排除部分外資客戶透過買賣相抵方式平倉，降低實際美元匯出需求。

央行統計，昨日新台幣升值百分之○點三三，日圓升值百分之○點一六，人民幣升值百分之○點○二，韓元貶值百分之一點○九，星元貶值百分之○點三二，美元指數上漲百分之○點四四。

央行外匯局五日罕見向出口商喊話，建議有實際資金需求的企業，不要一面倒期待賣在更好的時點，以免市場方向反轉時，大家同時進場，反而造成匯市交易過度擁擠。市場認為，央行此番談話為昨日匯市提供一定信心支撐。